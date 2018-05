Castelló LGTBI-2018, el orgullo de todos

Las llamadas de colectivos y entidades en pro del reconocimiento y aceptación de una sociedad diversa y plural, con independencia de la orientación sexual y género de sus miembros, no cesan. Y, en paralelo, los avances legislativos en este plano también han sido sustanciales.

En cambio, la realidad destapa que la fobia y discriminación hacia las personas lesbianas, gais, transexuales e intersexuales no amaina: al contrario, arrecia. Antes de la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, el porcentaje de homofobia de españoles se situaba en el 2%. En la actualidad, esa cifra ha crecido hasta el 10%. En Castelló, se siguen registrando entre dos o tres agresiones homófobas al año.

El dato lo han puesto sobre la mesa Pastora de Florencio y Jordi Pilar, secretaria de organización y coordinador del área laboral, respectivamente, del colectivo Castelló LGTBI (Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales), grupo que extiende su actividad al conjunto de la provincia.

El grupo lleva varias décadas implicado en una lucha en pro de los derechos e igualdad real de estas personas, aunque formalmente se constituyó hace dos años. «En Castelló, la idea comenzó a gestarse en los ochenta, pero nunca llegó a cuajar. Este colectivo empezó a trabajar hace cinco años, aunque oficialmente se constituyó hace dos años», explica Pastora. «Somos un movimiento asambleario. En la actualidad, contamos con 65 miembros, la mayoría lesbianas y también muchas personas transgenero», añade.

Pastora define así el objetivo del colectivo: «Todo nuestro proyecto está enfocado al activismo y ha fomentar los derechos humanos». «Los principales servicios que ofrecemos son asesoramiento jurídico, psicológico y laboral. También contamos con una sexóloga que ofrece un servicio gratuito dos veces a la semana», añade.

En 2017, el colectivo ingresó en la Federación Estatal LGTB y organizó unas 40 actividades, entre charlas, talleres y encuentros de familias. «Luchamos por erradicar la fobia y discriminación hacia estas personas, no sólo en las calles y en la vida cotidiana, sino también en el trabajo, que es algo fundamental», remarca Pastora.

En el apartado laboral, Jordi Pilar resalta que el colectivo más desfavorecido es el de las mujeres transexuales. «Las personas transexuales son las que más problemas tienen a la hora de encontrar trabajo. Y la mayoría, cerca del 90% de estas mujeres, se ven forzadas a ejercer la prostitución en la calle o en domicilios particulares», comenta Pilar. «Por eso es fundamental desarrollar y aplicar de manera efectiva la Ley integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género de la Comunidad Valenciana», dice Jordi. « La ley tienen un artículo que textualmente dice que toda persona transexual en riesgo real de exclusión tiene derecho a que los servicios sociales de los ayuntamientos le marquen un itinerario de integración socio-laboral personalizado. Pero lo sorprendete es que la mayoría de Ayuntamiento desconoce la existencia la norma», se lamenta Jordi.

Los portavoces de Castelló LGTBI señalan una particularidad de la sociedad castellonense en sus relaciones con el colectivo. «Castelló es un caso aparte. Todas la personas LGTBI hemos acabado yendo a Valencia,sobre todo a la hora de disfrutar nuestro tiempo libre y ocio», dice Jordi. «Aquí, hay un problema de relaciones personales, de amigos y familias. Por tanto, el rechazo o discriminación es más tácito que explícito», apostilla Pastora.

Pastora insiste en que queda mucho «camino por recorrer». «Nuestro objetivo final es la plena integración en la sociedad de la misma manera que estamos integrados en las distintas plataformas cívicas. No perseguimos un gueto, sino la igualdad real, que no tengamos que irnos a Valencia o montar aquí unos locales específicamente para gais, lesbianas o transexuales», razona.

Y en pos de esos objetivos, el colectivo tiene en mente tres fechas clave. La primera, el próximo jueves, día internacional de lucha contra la LGTBIfobia. La segunda, el 2 de junio, cuando se celebrará el Primer Día del Orgullo LGTBI de la provincia de Castelló. «Habrá manifestación reivindicativa y final de fiesta con actuaciones musicales», adelanta Pastora. Y la tercera, el 10 de junio , en el recinto de El Pinar del Grau, con el IV Festival de Familias Orgullosas.