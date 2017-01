La AP-7, cortada a los camiones y casi impracticable en Benissa

Las nevadas que desde ayer, pero fundamentalmente desde la pasada madrugada, están cayendo en buena parte de la Comunitat Valenciana han afectado a numerosas carreteras de la provincia de Valencia y de la de Alicante.



De momento, la AP-7 está cortada para los vehículos pesados del kilómetro 423 al 429,5, tal como ha informado la Generalitat Valenciana a través de las redes sociales. Además, a la altura de Benissa, la vía se encuentra en nivel rojo, lo que significa que la circulación es muy difícil y son necesarias las cadenas para transitar por ella, según detalla la Dirección General de Tráfico (DGT). La calzada está completamente cubierta de nieve y no se permite la circulación de autobuses, camiones y vehículos articulados. La velocidad recomendada es apenas de 30 km/h. En Dénia, la AP-7 tiene nivel amarillo y sólo pueden circular por ella los coches y los buses.



La A-7 está cerrada al tráfico en Alcoi entre el kilómetro 452 y el 449 debido a la acumulación de nieve en ese tramo, mientras que en otro, concretamente el que discurre del kilómetro 605 al 630, se encuentra en situación amarilla. En l'Olleria está igual en ambos sentidos de la vía, aunque a primera hora de la mañana ha llegado a permanecer cerrada al encontrarse intransitable por la nieve. En nivel amarillo no está permitida la circulación de camiones y vehículos articulados, mientras que los turismos y los autobuses no deben rebasar los 60 km/h porque la calzada está parcialmente cubierta de nieve.





La N-332, cortada en Oliva

La carretera N-332, a la altura de Oliva está impracticable por la intensa nevada caída en la zona. De hecho, la DGT ha decretado para ella el nivel negro, que significa que la carretera está intransitable para cualquier tipo de vehículo y que existe peligro real de quedar inmovilizado si se circula por ella.También la CV-736 se encuentra en nivel negro y está cerrada al tráfico en sus dos sentidos a la altura del término municipal de Dénia, como ocurre con la CV-615, que discurre entre Albaida y Castelló de Rugat, según fuentes de la Diputación de Valencia.Las carreteras CV-614 y la CV-615 también están cerradas a la circulación en Atzeneta d'Albaida y Beniatjar.

La Diputación de Valencia ha movilizado una máquina quitanieves de Requena para que limpiase las carreteras más afectadas de las comarcas centrales.La CV-795 y la CV-81 también se encuentran en situación de nivel amarillo en Banyeres de Mariola.Poco antes del mediodía, las máquinas excavadoras habían liberado ya la carretera de Gata a Xàbia, donde varios conductores habían quedado atrapados esta mañana y trabajaban para limpiar la vía que enlaza Xàbia con Jesús Pobre, que quedó preparada para la circulación, con mucha precaución, apenas unos minutos antes de las 12.00 horas.