El temporal arrecia la tormenta política

El temporal amaina mientras la tormenta política arrecia. No hay tempestad con daños y afectados que no acabe en borrasca política y en la búsqueda de responsables. En ello compitieron ayer socialistas y populares después de que Compromís registrara el viernes en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y Podemos pidiera la imposible comparecencia en las Corts del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, que no tendrá lugar porque el ejecutivo sólo rinde cuentas en las Cortes Generales.

«Espero que el Gobierno dé explicaciones, aunque lo importante es que vuelva el suministro a las zonas afectadas», dijo ayer en su visita a Requena el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que reclamó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, el compromiso de que el abastecimiento de electricidad regrese plenamente a la comarca de Utiel-Requena tras más de dos días de ausencia.

«No hay que hacer política de las emergencias», respondió el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, en declaraciones a Levante-EMV. El Ejecutivo de Rajoy entiende que la meteorología ha sido muy adversa, lo que unido a la caída de postes de luz ha complicados las actuaciones, pero en menos de 24 horas las carreteras de ámbito estatal han quedado abiertas a los conductores pese a los problemas del jueves. Además el ministro ha pedido disculpas y comparecerá ayer en el Congreso, se defienden.

El PP salió ayer en tromba contra el Consell y también movilizó a alcaldes y portavoces en las poblaciones afectadas para aumentaran la presión con la Generalitat. La coordinadora, del PPCV, Eva Ortiz, aseguró que el Gobierno de España trabaja para solucionar los problemas mientras Puig recurre «al oportunismo más deleznable» y acusó al presidente de abrir el camino de la confrontación con el Gobierno.

El presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicente Betoret, calificó de «caótica» la gestión del Consell; el portavoz del PP en Requena, Javier Berasaluce, se refirió a la situación vivida en las últimas 48 horas como de «caos total» por la ineficacia y falta de previsión del Consell y el alcalde de Venta del Moro, Luis F. López, lamentó la situación «de abandono» por parte de la Generalitat.

«Desastre de Fomento»

Mientras, la diputada del PSPV en el Congreso, Ana Botella, calificó de «desastrosa» la actuación del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. «Mientras el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha asumido su incompetencia en la gestión de la crisis y ha pedido disculpas, Moragues, fiel a su forma de ejercer la política, ha eludido cualquier responsabilidad y ha considerado que la culpa de todo la tiene la nieve», lamentó la diputada.

Botella quiere conocer qué informes tenía el delegado por parte de la Agencia Estatal de Meteorología, ya que el jefe de Aemet admitió públicamente el miércoles que la situación más adversa aún estaba por llegar.