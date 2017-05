Pedro Sánchez triunfa en la batalla de los avales en la Comunitat Valenciana

La presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha presentado esta mañana en Ferraz 63.000 avales a su candidatura para la secretaría general del PSOE frente a 57.000 de Pedro Sánchez (Patxi López, el tercer aspirante, pasa el corte de los 9.000 al registrar más de 12.000). Sin embargo, los resultados de esta prebatalla por el liderazgo socialista se dan la vuelta en la Comunitat Valenciana.

En el territorio de Ximo Puig -partidario de Díaz- se ha impuesto Sánchez, de acuerdo con los datos ofrecidos esta mañana por las tres candidaturas. Sánchez ha presentado 8.105 firmas de militantes valencianos, mientras que la candidata andaluza se ha quedado en 5.300. Ambas cifras son holgadamente superiores a las que el propio exsecretario general consiguió en las primarias de 2014 (4.100). López ha obtenido cerca de mil firmas, según sus representantes en València.

Un dato a tener en cuenta es que solo en la provincia de València Sánchez habría recabado los mismos apoyos (5.300) que Susana Díaz en todo el territorio valenciano.

No obstante, los datos no son oficiales aún. La comisión de garantías del PSOE ha de revisar en las próximas horas todos los avales para comprobar que no hay duplicidades (no se puede avalar a más de un candidato) ni firmas de personas no incluidas en el censo oficial.