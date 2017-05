López: «El PSOE está roto en València y en general, es una señal de alarma»

El candidato de la «concordia», la «unión», y la «reconstrucción». El hermano mediano que pone paz entre el primogénito y el pequeño (que cada lector elija cuál es cuál), la «tercera vía» del PSOE. Patxi López se presentó así ayer en València, en la sede de Blanqueries, «casa» que en estos momentos preside Ximo Puig, «susanista» confeso. Aunque el presidente de los socialistas valencianos no estaba presente, el exlehendakari sí que se pronunció sobre su postura, o más bien sobre las de Susana Díaz y de Pedro Sánchez habló el exlehendakari, a quienes mandó un mensaje claro: «Da igual quién gane si el partido está roto».



Y ¿lo está en la Comunitat Valenciana, donde la dirección del PSPV apoya a la andaluza mientras los avales recogidos apuntan a Sánchez como ganador? «Sí, está roto en general, es evidente. Es una señal de alarma. No podemos cometer el error de ir a un congreso en el que repitamos el comité del 1 de octubre, matándonos entre socialistas. No nos lo perdonaría nadie», respondió López minutos antes de dirigirse a un centenar de militantes en la sede del PSPV.



Que las cosas andan más que tensas en este ambiente precongresual del PSOE no es algo que referencie solo la prensa. «Nunca había vivido una situación así. Hemos perdido la fraternidad. Nunca había visto a compañeros insultarse por las redes sociales, llamarse fascistas, directamente», lamentó López.



«Estas no son unas primarias para ver cómo matamos a Pedro (Sánchez) o a Susana (Díaz),son unas primarias para salvar al PSOE», apuntó López, quien añadió que hay que dejar de lado «las tripas», porque estas «piden sangre y al final acabamos desangrándonos». Respecto a los resultados de los avales, donde el también expresidente del Congreso ha sacado poco más de 1.500 votos más de los que era necesarios para presentarse, López se quejó de que se haya tratado el proceso como un rearme «de ejércitos», más que como un mero trámite para poder presentarse a las primarias.





El voto útil



Durante su intervención frente a la militancia de Blanqueries, insistió en la «división y enfrentamiento» que está sufriendo el partido, «y en vez de alejarnos, ahondamos más» en ellas. «¿No nos damos cuenta de lo que está ocurriendo con los partidos socialistas europeos? Están desapareciendo», arengó López.



El candidato vaticinó que en estas primarias «se va a jugar mucho al voto útil, y me van a mirar a mí. Algunos van a decir que el voto útil para ganar a Susana es Pedro y el voto útil para ganar a Pedro es Susana. Pero, ¿cuál es el voto útil para salvar al Partido Socialista?», se preguntó López.



Especuló también sobre posibles ajustes de cuentas postcongresuales. «A mí lo que me preocupa es lo que va a pasar el día después del 21 de mayo», jornada en la que se celebrará la cita electoral. «Hay quien va por ahí apuntando nombres». López, añadió, se entregará al ganador, «sea quien sea, pero no por mí, sino por la unidad de este paritido». Respecto al ofrecimiento de Sánchez de unirse a su candidatura, el exlehendakari se reafirmó en lo comunicado el día anterior. «Continuaré hasta el final. Me voy a presentar. Por un lado de la papeleta pondrá Patxi López y por el otro, 'unidad'», deslizó, al tiempo que criticó el tuit posterior de Sánchez. «Parece que la política se hace ahora por las redes sociales, que se han convertido en un circo romano».