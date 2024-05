"Qué miedo; es la tercera vez un mes"

Sirenas, helicópteros y mucho nerviosismo y desconcierto. Eso es lo que se respiraba en la urbanización Masia de Traver, cercana a donde se ha declarado el incendio forestal esta tarde, en el término municipal de Riba-Roja. Los vecinos esperaban con los coches y sus mascotas a que les dieran alguna información. Ya que solo saben lo que se puede ver. Humo y bomberos.

Yannin, Jesús y Mireia no saben nada pero están preocupados. “Estábamos comiendo fuera y ahora hemos venido corriendo porque hemos visto el humo. Qué miedo. Es la tercera vez en dos semanas”.

El viento de poniente

Carmen, una vecina especialista en medio natural asegura que hay varios focos y que el fuego se ha provocado en el otro lado del Río. “Viento de poniente y cambio de dirección de viento, si es una persona sabe que el fuego así se coge”. En este sentido, ha alertado que "la zona donde está quemando, no cuenta con el sistema Guardian contra incendios, una especie de cañones de agua que funcionaron en el incendio del jueves. Justo está zona no tiene este sistema, eso juntado al viento, es un problema”.

Una de las vecinas más próxima al inicio de las llamas relataba que se encontraba en su casa, junto a su marido, su hijo y su perro, y han escuchado el sonido "como se quemaban las cañas". Rápidamente han avisado al 112, así como a otros vecinos. De hecho, han sido los primeros que sus propias mangueras han tratado de sofocar las llamas. Además, también han ayudado a los propietarios del picadero cercano con la evacuación de los caballos.

Voro Contreras

Las llamas se acercan a las casas

El sonido de fondo lo protagonizan los helicópteros pasando, las sirenas y las cañas explotando. Julia, una vecina que vive en la zona más próxima al río, confiesa que tiene miedo: “La semana pasada estaba en casa y cuando escuché el ruido de las cañas y pensaba que estaba granizando. Vi un humo negro y nos dijeron que era al otro lado del río. Esta vez ha tocado en este lado por el aire. A medio día he visto humo me he preguntado, ¿qué pasa? Y otra vez fuego. Estamos muy preocupados”, lamenta.

Debido a las altas temperaturas y ayudadas por el viento, las llamas están ganando terreno y ya se encuentran muy próximas a las viviendas, a unos 200 metros de las primeras casas de la urbanización pegadas al cauce. Los vecinos insisten en que hay 3 focos distintos. Las llamas han prendido en la zona de cipreses de la piscina