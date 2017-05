El PP abandona el pleno de las Corts tras un bronco debate sobre educación

El grupo parlamentario popular ha abandonado esta mañana el pleno de las Corts Valencianes tras un tenso debate sobre educación en el que populares y Consell se han lanzado reproches por los conciertos educativos. Finalmente, en la primera intervención del portavoz de Compromís, Fran Ferri, que ha asegurado que los populares pasan del blanco en la oposición a los ladrones de 'guante blanco' en el Consell han decidido marcharse del hemiciclo.

Antes, el conseller de Educación, Vicent Marzà, ha acusado al PP de querer blanquear la corrupción y de incumplir los mandamientos de no robarás y no mentirás y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha recordado los sobrecostes de mil millones en la construcción de colegios a través de Ciegsa. 'Cuando el PP dice libertad es como cuando Blasco hablaba de cooperación', ha asegurado el jefe del Consell.

La síndica popular, Isabel Bonig, que ha desplegado en la tribuna una camiseta con el lema 'llibertat educativa' ha recordado que más de 40.000 personas clamaron por la libertad educativa y contra la supresión de conciertos el sábado y aseguró que el Consell tiene un programa cien por cien comunista y que está con los ricos mientras el PP, con los trabajadores. Los populares también han coreado 'libertad, libertad'.

Puig ha anunciado que el próximo curso, el Consell contará con mil profesores auxiliares nativos en inglés, lo que convertirá a la Comunitat Valenciana en la primera que cuente con un docente para todos los alumnos de la escuela pública lo que permitirá mejorar su capacidad en lengua de inglesa.

Además, el presidente ha asegurado que el Consell no está contra la concertada y que solo cumple la ley. Busca reordenar donde hace falta y ayudar a las familias, no a las empresas. 'No podemos consentir ineficiencia en el dinero público, el PP quiere privilegios', ha dicho.