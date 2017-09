Puig liga el mapa escolar a una "financiación justa"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que inauguró ayer en Borriana en uno de los tres colegios de nueva construcción que se abren este año, destacó que el nuevo curso comienza con «buenas noticias», pues «hay 1.000 profesores más y colegios nuevos», y ha apuntado que el programa de dignificación de todas las infraestructuras educativas «se irá produciendo en los próximos años para garantizar que se acaben para siempre los barracones». «Y si, además, tenemos la financiación justa que nos toca, lo haremos antes», dice.

La Federació de Associaciones de Mares i Pares de Alumnes (Fampa) de València exige que se considere «una prioridad» la inversión en infraestructuras. «No estamos contentos con la marcha del mapa escolar que presentaron en enero de 2016, que está parado», critica el presidente de Fampa-València, Màrius Fullana. «La conselleria está tan encima del tema del plurilingüismo que el resto está paralizado», lamenta.

Las asociaciones de directores de Primaria (Adip-PV) y la de Secundaria (Adies-PV), así como el sindicato Stepv, coinciden en que la práctica totalidad de centros tienen a todos sus profesores tras las más de 11.800 vacantes de todo el curso que se adjudicaron en julio a interinos, y las 700 vacantes y sustituciones que se adjudicaron el pasado martes. Sin embargo, el CSIF insiste en que aún hay vacantes sin cubrir. El miércoles habrá otra tanda de adjudicaciones.

Desde Adip-PV subrayan la normalidad del inicio del curso respecto a la aplicación del decreto-ley de plurilingüismo en Infantil 3 años. «No hemos tenido ningún alud de padres, ni tan siquiera llamadas referentes al plurilingüismo». Además, destacan que este es el primer curso que tienen las puntuaciones de las 116.000 becas de comedor antes del primer día de clase.

La Federación Católica de AMPA de València (Fcapa) no ve «normalidad» en el inicio de curso por la aprobación del decreto ley que continua con la «imposición del programa ideológico del tripartito». «¿Es normal que la Plataforma per l´Ensenyament Públic y la federación de AMPA que siempre les apoyan y aplauden tengan que recordar que hay muchas cosas por hacer y que no se obsesionen con el plurilingüismo?», se pregunta.