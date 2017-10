Belén Juste: «El dinero gastado en regalos era privado y no público»

La exdirectora general de Feria València de 2000 a 2006 y exconsellera, Belén Juste, acaba de defender en las Corts que el dinero destinado a regalos por parte de Feria València era «dinero privado, de Feria València, y no era dinero público». Juste ha explicado a los diputados que fue contratada en el año 2000 para impulsar la ampliación del recinto ferial. Unas obras que, como es sabido, pasó de los 204 millones iniciales a los 587 finales. Un sobrecoste que Juste niega porque considera que «fueron ampliaciones de presupuestos por cambios de normativa como la de incendios y mejoras que tuvimos que añadir según iban avanzando las obras».

Respecto a los regalos ha asegurado que fueron «muchos, pero siempre pagado con dinero privado de los propios recursos de Feria València. Nunca dinero público porque éste era un dinero finalista». A preguntas de los diputados, Juste no ha querido entrar a detallar por qué remitía obsequios a la exalcaldesa Rita Barberá, el expresidente Francisco Camps o para la boda del exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), José Manuel Uncio o regalos en nacimientos de responsables de recintos feriales. «Era una costumbre y algo habitual antes de que yo entrara y durante. Si había un nacimiento había que estar con esas personas que, en muchos casos, colaboraban de manera desinteresada con Feria València», ha defendido la exconsellera. «Pero si le puedo asegurar -reiteró- que no eran recursos públicos. No se gastó ni un euro de los valencianos en los regalos, porque el dinero público era finalista», insistió.