Escuelas Católicas cuestiona la creación de nuevos centros escolares en la C. Valenciana

Escuelas Católicas ha solicitado a la Generalitat Valenciana conocer el listado exacto de los 200 centros escolares que prevé construir el plan 'Edificant' en la Comunitat y saber cuáles son reposición y cuáles de nueva creación, si bien ha cuestionado su necesidad: "Si la natalidad sigue descendiendo y la oferta de plazas educativas está cubierta en todos los municipios, ¿para qué se van a crear nuevos centros educativos públicos?".

Así lo ha expresado en un comunicado la secretaria autonómica de Escuelas Católicas en la Comunitat, Vicenta Rodríguez, en relación al programa que presentó la Conselleria de Educación a los ayuntamientos el pasado lunes. Con una inversión de 700 millones de euros, la Generalitat prevé construir 200 colegios y reformar otros 500 en colaboración con los ayuntamientos, que podrán adherirse de forma voluntaria a 'Edificant'.

Rodríguez ha asegurado que la entidad educativa no entiende estas cifras y quiere que "se aclare a la comunidad educativa los lugares previstos para estos centros", tras abordar el programa en su última Junta Directiva.

"En este nuevo plan no se han dado los detalles de los centros y municipios en que están previstos 200 centros. No sabemos si son de nueva creación, si son reposiciones, si están contemplados todos en la planificación escolar autonómica o si cada ayuntamiento puede pedir según quiera", ha denunciado la titular de Escuelas Católicas, organización a la que no le "salen los números que se anuncian".

En este sentido, Rodríguez ha criticado que 'Edificant' "se ha presentado a las entidades locales pero que no se nos ha explicado a la comunidad educativa".

En cuanto a la necesidad de nuevos centros, se ha preguntado: "Si la natalidad sigue descendiendo y la oferta de plazas educativas está cubierta en todos los municipios, ¿para qué se van a crear nuevos centros públicos?". "No nos salen los números", ha insistido, para pedir a la Generalitat "prudencia y explicaciones, porque el dinero en educación debe repartirse de forma equitativa y necesaria".

Rodríguez ha puntualizado que "si estas infraestructuras de nueva creación son las contempladas en la web de la Conselleria, se habla de 124 obras, por lo que las cifras han cambiado sin previo aviso o se han incrementado sin consultarlo a nadie". Por ello, ha exigido "una revisión completa y detallada de ese mapa con todos los agentes implicados, incluido los centros de enseñanza concertada".

En cualquier caso, ha subrayado que "la LODE señala que la programación de puestos escolares se debe de realizar con todos los sectores afectados". "Es un derecho del que, por el momento, se nos ha privado", ha denunciado.

Espera que no sea "una maniobra a medio plazo"

Para Escuelas Católicas, "el Gobierno autonómico debe garantizar la libertad de elección de centros", pero "no solo de los públicos, también de los concertados". La entidad espera así que la creación de nuevas infraestructuras educativas "no sea una maniobra a medio plazo para trasvasar alumnos de la enseñanza concertada a la pública".

Por todo ello, la titular autonómica de la organización ha instado a la Generalitat a "poner todos los datos encima de la mesa y, desde el diálogo, planificar el futuro a medio y largo plazo de la educación valenciana sostenida con fondos públicos".