El rector de la VIU renuncia "por motivos de salud"

La Universidad Internacional de València (VIU) ha anunciado esta mañana a través de un comunicado la renuncia del profesor Javier Viciano a seguir como rector de esta institución académica superior de educación a distancia que el Grupo Planeta compró al Consell del PP en enero de 2014 por cuatro millones de euros y la promesa de invertir otros 17,8 millones en la expansión de la misma. Planeta adquirió el 70 % de las acciones de esta universidad no presencial. La nota de la VIU explica que Viciano, que llevaba dos años y nueve meses como rector ya que fue nombrado en febrero de 2015, dimite "por motivos de salud".

"Me siento muy orgulloso de haber desempeñado el puesto de rector en la VIU en un momento tan apasionante como el que me ha tocado vivir. He encontrado un proyecto universitario incipiente, pero con mucho recorrido, y un grupo humano excelente tanto en lo profesional, como en lo personal. Soy un hombre afortunado por lo mucho que he aprendido y por las personas que he conocido, cuya amistad perdurará toda la vida", subraya Viciano en el comunicado.



Seguirá como Defensor Universitario de la VIU



No obstante, este profesor de Derecho Mercantil, doctor en Derecho y experto en Derecho Comunitario Europeo y Derecho de la Competencia, no se desvincula totalmente de la VIU. Continuará ligado a la universidad del Grupo Planeta como Defensor Universitario, se asegura en el comunicado.

Durante los casi tres años que ha estado al frente del rectorado de la VIU, añade la nota, "Javier Viciano ha realizado un excelente trabajo y ha sabido impregnar a la VIU de un espíritu propio, contribuyendo a hacer una universidad mejor y en constante crecimiento". "Viciano seguirá trabajando para la consolidación de la Universidad Internacional de Valencia desde una posición clave para la institución como es la de Defensor Universitario", se destaca.

Hasta que el Grupo Planeta nombre un nuevo rector ocupara el cargo en funciones Maite Ferrer, actual vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la VIU.