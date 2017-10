El difícil equilibrio de los socialistas con el 'procés'

Podemos ahonda en las contradicciones del PSPV al insistir en que el Botànic en pleno se oponga al 155 por lo que supone de ataque al autogobierno. Puig dijo ayer que le gustaría que no se aplicase, pero que es cuestión de «cobertura legal». La actitud de los morados no ha gustado en la cúpula socialista, porque esta no ha actuado igual en momentos de dificultad de Podemos. El PSPV se encuentra en una situación similar al PSC: no gusta el 155 pero no va a crear un problema a Pedro Sánchez.