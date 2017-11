El Gobierno acepta incluir la deuda histórica en la reforma del modelo de financiación

Habrá que esperar a ver cómo acaba el proceso, pero el inicio de los trabajos de la comisión técnica para la reforma del modelo de financiación autonómica es esperanzador para los intereses valencianos. El Gobierno ha asumido la propuesta de la Autoridad Fiscal (Airef) de incluir la deuda histórica en los análisis para el nuevo sistema. Implica un paso, ya que hasta ahora el ejecutivo había sido reacio a contemplar cualquier tipo de quita.

El planteamiento es que la deuda acumulada no se puede desligar de la situación de insuficiencia financiera de algunos territorios. El valenciano es el que más sufre este problema.

El informe de los expertos encargado por el Gobierno no asumía este criterio, que es precisamente el que defendía el representante de la Comunitat Valenciana, Francisco Pérez, en su voto particular. De ahí la importancia de que la comisión técnica comience sus trabajos aceptando que la deuda histórica no puede estar excluida de la discusión para el nuevo modelo.

La mochila de la deuda es ya, por su volumen, la segunda conselleria de la Generalitat, con más de 5.000 millones en intereses y amortizaciones en 2018.

La comisión, que se reunió ayer por primera vez después de tres meses de bloqueo, ha dado por bueno además tener cerrado un nuevo sistema en 2017. Se trata del compromiso del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la conferencia de presidentes de enero pasado y es lo que dijo recientemente en el Congreso el ministro Cristóbal Montoro.

La pretensión, no obstante, puede chocar con el calendario real, ya que el grupo con los representantes de las diferentes autonomías empezó ayer su trabajo, tres meses después del informe de los expertos y a menos de dos meses de que acabe el año.

Otro de los resultados de este encuentro inicial que es satisfactorio para los planteamientos valencianos, según ha podido saber este diario, es que la comisión asume como texto de partida el informe de los expertos, aprobado en agosto. Este planteaba la suficiencia de recursos de los territorios como elemento esencial para el nuevo modelo. Ello supone en la práctica la eliminación gradual de las condiciones que han perjudicado a la Comunitat Valenciana.

Las autonomías, por otra parte, contarán con una vicepresidencia de la comisión, según la información que ha trascendido del encuentro. La Comunitat Valenciana está representada por el profesor José Antonio Pérez García.

Por otra parte, Compromís va a pedir al ministro Montoro que aclare la fecha para la entrada en vigor de un sistema de financiación «justo para los valencianos». «¿Cuando va a concretarse una reforma del sistema de financiación autonómica que sea justa para los valencianos?», será la pregunta que el senador Jordi Navarrete formulará al ministro el próximo martes, informó ayer la coalición.