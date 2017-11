Niños valencianos en riesgo: 914 casos de violencia y 552 denuncias de abusos sexuales

La lucha contra la pobreza infantil, acabar con la violencia contra la infancia en todas sus formas, conseguir una educación de calidad y equitativa y garantizar la protección de los niños migrantes y refugiados. Estos son los cuatro grandes retos que Save the Children mafrca en la Comunitat Valenciana para el próximo año. Y es que aún queda "demasiado" por hacer.

Violencia contra la Infancia: En la Comunitat Valenciana se registraron 914 casos de violencia intrafamiliar en 2016 y 652 denuncias por abusos sexuales

Hace poco más de una semana una niña de dos años murió degollada a manos de su padre en Alzira. "Este último caso pone de relieve la urgencia de acabar con la violencia contra la infancia tanto en la Comunitat Valenciana como en el resto de España. En los dos últimos años más de 70 niños han quedado huérfanos en España como consecuencia directa de la violencia de género y al menos siete de ellos perdieron la vida en la misma agresión en la que la perdía su madr", explican desde la ONG.

Pero ahí no acaba la cosa. En 2016 se registraron en España 37.495 denuncias por actos violentos contra niños, de ellas 4.061 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 4.056 por denuncias por abusos sexuales, mientras que en la Comunitat Valenciana, se registraron 914 casos de violencia en el ámbito familiar en 2016 y un total de 652 denuncias por abusos sexuales. "Pero las cifras pueden ser mucho más elevadas. La mayoría de los casos son silenciados y jamás llegan a ser conocidos por las autoridades", advierten desde la entidad.

Para erradicar la violencia contra la infancia, Save the Children pide la creación de una ley integral que proteja a todos los niños de todas las formas de violencia. "Es necesario un marco que incluya medidas de prevención, detección, protección y reparación eficaces que aborde todas las formas de violencia que sufren los niños. Debería además contar con herramientas para su correcta evaluación y seguimiento, que necesariamente deberán apoyarse en un sistema de recopilación, análisis y difusión de datos sobre este tipo de violencia", apuntan.

Pobreza: Más de 223.000 niños y niñas, en riesgo de pobreza o exclusión social

Actualmente en la Comunitat Valenciana más de 223.000 niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE). "Los niños y niñas que se encuentran en esta situación se ven gravemente condicionados, ya que los ingresos de estas familias no son suficientes para cubrir algunas de sus necesidades básicas, como pueden ser las relativas a la educación, la sanidad o la vivienda", explican desde la organización.

Por ello, Save the Children exige tanto al Consell como al Gobierno central todas las medidas y recursos necesarios para reducir el impacto de la pobreza, sobre todo de la pobreza severa.

Niños migrantes y refugiados: Las llegadas de migrantes y refugiados a España por mar se han triplicado con respecto al año pasado, muchos de los que llegan son menores.

Desde Save the children recalacan que "la protección de los niños migrantes y refugiados que se encuentran en nuestro país requiere, en primer lugar, de mecanismos adecuados para su identificación como menores de edad y, en segundo lugar, de medidas de protección específicas".

"El Estado español no está cumpliendo plena ni satisfactoriamente con sus obligaciones legales; está vulnerando algunos de sus derechos tanto por acción como por omisión. Se antepone su condición de migrantes a la de ser menores de edad, y existen contradicciones entre las leyes y prácticas dirigidas a controlar los flujos migratorios y las que tienen como fin proteger a los niños", explican las mismas fuentes.

Y añaden: "A los menores extranjeros no acompañados no se les está protegiendo tal y como establece la legislación nacional e internacional. Hay niños que no son tutelados, viven en la calle y sobreviven como pueden".

En la Comunitat Valenciana, igual que en el resto de comunidades, "se debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos estos niños y niñas respecto a los niños españoles, ya sea facilitando su educación o ayudando a su incorporación en el mercado laboral a partir de los 16 años. Al cumplir los 18 se les abandona a su suerte sin apoyos y en muchas ocasiones sin haber recibido la documentación a la que tienen derecho".

Por otro lado, el sistema de asilo del Estado español "no está adaptado a las necesidades de las familias y niños refugiados. Las largas esperas burocráticas impiden que padres y madres puedan trabajar, reagrupar a sus hijos, o viajar a otros países europeos en los que tienen familia o un proyecto de vida. A finales de 2015 había más de 16.000 expedientes de asilo pendientes de resolución en toda España. Es muy común que las familias se vean obligadas a separarse por distintas razones, y no se facilita que los niños se reúnan con sus padres o familiares".

Para mejorar la situación de estos menores y que vean cumplidos sus derechos, Save the Children exige "voluntad política y medidas concretas" para proteger a los menores extranjeros no acompañados, crear un Plan Estratégico Nacional de acogida e integración para personas solicitantes de asilo con especial foco en las necesidades de los niños, garantizar la reagrupación de las familias que se encuentren separadas y el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de refugiados.

Así, tanto el Gobierno como el Consell deben aumentar los recursos destinados a mejorar la situación y garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de estos niños y niñas. Es fundamental que se focalice y priorice su atención, que se les proteja y que se mejore su situación.

Educación: La tasa de abandono escolar prematuro en la Comunitat Valenciana se sitúa casi en un 20%, el doble de comunidades como País Vasco o Cantabria

Hace más de dos meses los niños empezaron el nuevo curso escolar, pero no todos lo hicieron de la misma forma. Las políticas de austeridad presupuestaria de los últimos años han tenido mucho más impacto en el sistema educativo español que en el de otros países y han afectado en particular a las familias en peor situación socioeconómica.

En lo que respecta a la Generalitat Valenciana, si bien es cierto que se ha aumentado el presupuesto destinado a becas, se han bajado las ratios de alumno por aula o se ha aumentado el número de profesores, el sistema educativo valenciano "tiene una serie de debilidades que impiden que aquellos con más dificultades pueda alcanzar a sus compañeros".

Según los datos de la Encuesta de Población Activa, la Comunitat Valenciana tiene una tasa de abandono prematuro de casi el 20%, doblando a otras comunidades autónomas como el País Vasco o Cantabria, con un 7,3% y un 8,6% respectivamente.

Para lograr un sistema educativo de calidad y equitativo para todos los niños, Save the Children exige que se aumente "el gasto público en educación, tanto en los presupuestos de la Generalitat como en los del Estado, reformar la política de becas para asegurar que los niños de familias en situación de pobreza tengan cubiertos los costes de comedor, transporte, material escolar o extraescolar".

Pese a todas las mejoras que se están introduciendo en la Comunitat Valenciana en materia de infancia, como son la futura Ley de Infancia, la Renta Valenciana de Inclusión o la Ley de Políticas Integrales de Juventud, "todavía queda un largo camino por recorrer para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la infancia de la comunidad, sobre todo de la más vulnerable, como es aquella que sufre violencia, los niños y niñas en situación de pobreza o los niños y niñas migrantes".