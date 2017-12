Oltra pedirá al juez incorporar más amenazas del líder de España 2000

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, pedirá al juzgado que investiga el acoso ultra contra ella registrado el pasado mes de octubre que incorpore nuevas amenazas del líder de España 2000 José Luis Roberto. El líder de este grupo de ultraderecha asegura en su perfil de una red social: «¿Cree que por ser vicepresidenta del Consell me va a hacer arrodillarme? Iré al banquillo con toda la dignidad. Pero si cree que se hará sin guerra, si cree que se hará con sumisión, se equivoca (...) ¿Quiere guerra? Ha encontrado un combatiente». Oltra ha indicado que aportarán al juzgado estas «nuevas amenazas» para que se tengan en cuenta y lamentó la actuación de esas personas «que están en grupos de ultraderecha que se creen con derechos de pegar a manifestantes o de abrir la cabeza a otro por llevar tirantes». En opinión de la vicepresidenta de la Generalitat la gente o los grupos de personas que actúan de ese modo intolerante no tienen cabida en esta sociedad. Según la también consellera de Igualdad es necesario que desde los poderes públicos se pongan las bases necesarias para cambiar este tipo de actitudes porque la que no va a cambiar es la sociedad democrática, asegura. «A ver qué dice el juzgado y seguiremos trabajando y reivindicando una sociedad donde quepa todo el mundo menos la intolerancia, la violencia y la falta de respeto», dijo.