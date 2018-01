Pulgarcito se relaja bailando

Pulgarcito tiene parálisis cerebral. A sus nueve años es un poco torpe para moverse, pero no sufre ninguna tara cognitiva. Es muy consciente de lo que pasa y se sorprende cuando algunos mayores despistados le hablan muy despacito, como si fuera tonto. A veces se le agarrotan los músculos porque no acaba de controlar sus movimientos. Los domingos baila. Y eso le relaja mucho. Se calza unas botas especiales, como las de siete leguas, y practica la danza. Se reúne con 25 chicos y chicas como él y ensayan coreografías. Sabe que va camino del escenario y se siente poderoso. Y se ríe. Y abraza a su maestra Aurora, que terminó la carrera de danza clásica y ahora colabora con otros voluntarios para que Pulgarcito y sus compañeros se luzcan con el espectáculo que ensayan.

Aurora llegó casi por casualidad a la Escuela de Danza de Esther Mortes, donde Pulgarcito y sus compañeros practican. Y ya no puede dejarlo. «Son tan agradecidos, pero tanto».

Aurora Edo no solo terminó los estudios de danza clásica. Es licenciada en periodismo por el CEU de València. Y ahora es guionista del documental Siete Leguas que quiere difundir la historia de Pulgarcito y sus amigos, de sus zancadas, para que otros descubran los beneficios de la danza para niños con diversidad funcional motora. Y para que disfruten y se rían y abracen a sus maestros.

Marcia Castillo descubrió los beneficios que la danza podría aportar a su hija, que también sufre disfuncionalidad motora, a través de una noticia de ABC News sobre Gregg Mozala, un joven bailarín con parálisis cerebral, y Tamar Rogoff, la coreógrafa que le introdujo en la danza y su inestimable valor terapéutico.



Proyecto Balletvale+

Marcia, Esther y la fisioterapeuta y titulada en danza, Patricia Morán, aunaron esfuerzos para fundar Balletvale+, donde Pulgarcito y otros niños con diversidad funcional motora bailan los domingos por la tarde.

Hugo Aznar, profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU, fue el que implicó a Aurora como voluntaria en Balletvale+ mientras dirigía su tesis doctoral. Y quien le sugirió el documental sobre el proyecto que en 2012 acogía a tres niños y ahora, a 25.

Jon Ander Santamaría, compañero de estudios de Aurora y con experiencia previa en documentales coopera en el guión y dirige.

Clara Radoselovics y Vanessa González, compañeras y fundadoras de la productor8a Media Pinza, se sumaron a Siete Leguas en la vertiente técnica.

«La idea es estrenar el documental en torno al Día Internacional de la Danza, el 29 de abril», explica Aurora y llevarlo a concursos internacionales. «Queremos que se difunda el lado terapéutico de la danza, que no es solo un espectáculo para megacuerpos flacos y elásticos. Queremos empoderar a los niños, dignificarles. Queremos normalizar la disfuncionalidad. Y queremos denunciar la mirada intrusiva de la sociedad, de quienes les miran con descaro».

Siete Leguas es un documental de Balletvale+ con colaboración de Media Pinza. El CEU aporta equipo e instalaciones. Marcia, Esther y Patricia relatan la trayectoria de Balletvale+ pero las estrellas son los niños.

Aurora busca financiación. Han recurrido a Verkami, una plataforma de crowdfunding a través de la que aspiran a obtener los 9.700 euros en los que han tasado los costes de postproducción; de los derechos de autor; de los subtítulos... Ya tienen 8.990. El límite para alcanzar los 9.700 euros es el 8 de enero. «Si no llegamos, no nos dan nada, se devuelve todo a los donantes», concluye. Pero no deja de sonreír. Está practicando lo que denomina «periodismo de soluciones».