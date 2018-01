La nueva À Punt empezará con los extrabajadores de la vieja RTVV

A la espera de lo que pueda pasar judicialmente, los nuevos medios de comunicación públicos valencianos se pondrán en marcha con una plantilla formada en su mayor parte por extrabajadores de la extinta Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Según la relación definitiva de admitidos en las bolsas de trabajo de las que saldrán los primeros empleados de À Punt, buena parte de la plantilla provisional estará conformada por exempleados de la antigua Canal 9 y Ràdio 9.

Nombres como Xavier Carrau, Lola Bañón, Jordi Carrascosa, Benjamín Marín, Salut Alcover o Xelo Miralles están entre los primeros puestos de las listas de diferentes bolsas. También están rostros conocidos como Fermín Rodríguez, Miquel Angel Picornell, Xavier Rubert, Yolanda Sanz, Nacho Lara (ahora jefe de prensa de la conselleria de Economía que dirige Rafael Climent). Con todo, en los perfiles que no existían en la antigua Canal 9, como SEO mánager o experto en redes sociales, la variedad de nombres desconocidos es más amplia, aunque incluso en esas se observan extrabajadores de RTVV entre los primeros puestos.

El proceso de construcción de À Punt se ha venido haciendo de arriba abajo. Hasta el momento se habían ido publicando los puestos de dirección y jefaturas de servicios. Los listados publicados ahora son los relativos al grueso de la plantilla: redactores, periodistas deportivos, SEO mánager, periodista experto/a en datos, productor/a de informativos/programas, productor/a ejecutivo/a de emisiones, productor/a ejecutivo/a de ficción, analista social media, ayudante/a de producción y meteorólogo/a.

También se han publicado las bolsas más técnicas como asesor/a lingüista, grafista, ayudante de realización, operador/a electrónico/a, regidor/a, operador/a de sistemas, operador/a de equipos, analista programador, ingeniero/a de tecnologías de la informacióny telecomunicación, desarrollador/a integrador/a de aplicaciones, iluminador/a, técnico/a de postproducción, técnico/a electrónico/a e imagen y sonido, ingeniero/a en telecomunicaciones, asesor/a musical y documentalista.

Se trata, por lo tanto, de la configuración total de la plantilla de los nuevos medios, que comenzarán a ser llamados para trabajar conforme avance el proceso administrativo. Con todo, se desconoce por el momento si este es el paso definitivo para contar con unos medios a todo gas. À Punt inició sus emisiones de la radio el pasado mes de diciembre, así como publicaciones en la web. La televisión no empezará hasta "la primavera", como indicó la directora general Empar Marco. Sin embargo, no hay programación completa para toda la parrilla, la producción se ha externalizado y todavía no hay informativos. Todo eso llegará, según Marco, cuando lleguen estos trabajadores provisionales.

Una llegada que está pendiente también del recurso contencioso-administrativo que ha presentado la Unió de Periodistes y de la Asociación de la Prensa de Alicante, que han pedido la suspensión cautelar del proceso al entender que se vulnera el derecho de igualdad de acceso a estos puestos. La Unió pide insta al Consell Rector de la CVMC a iniciar los trámites para convocar cuanto antes un nuevo proceso de selección de personal que permita desbloquear la actual situación, en la que los extrabajadores pueden llegar a conseguir hasta 19 puntos más que el resto por el hecho de haber trabajado en la antigua RTVV.