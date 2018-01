El PP acepta que se vote en las Corts exigir a Camps que renuncie al Jurídic

El grupo parlamentario del PP ha aceptado esta mañana firmar a efectos de tramitación la proposición de ley inmediata presentada por Compromís en la que se reclama la dimisión del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como miembro nato del Consell Jurídic Consultiu.

Los populares con todo se guardan un as en la manga para rechazar mañana esta propuesta en el pleno. Presentan una enmienda con un texto diferente en el que piden que se inicie la reforma del estatuto de expresidentes. Pero ello no quita que la firma permita que se vote en el pleno la reprobación a Camps que saldrá adelante en el pleno de mañana con los votos de PSPV, Compromís, Podemos, Ciudadanos y no adscritos.