El PP asegura que el Consell preferiría no abrir el ente antes de elecciones

En la dirección del PP de la Comunitat Valenciana están convencidos de que el Consell que preside Ximo Puig preferiría ahora no reabrir la televisión antes de las elecciones de mayo de 2019.

Fuentes de la dirección popular admitieron ayer a Levante-EMV que la masiva presencia de extrabajadores en el ente es un nuevo «despropósito» de los gestores de la nueva televisión.

Aseguran que todo el proceso se está llevando de una forma «bastante calamitosa» hasta el punto de que trasladan que hay voces en el Consell que prefieren que no se abra ahora la nueva televisión. Así, citan al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como el máximo interesado en que la reapertura de À Punt no avance y añaden que la televisión se está convirtiendo en un nuevo elemento de discordia entre Compromís y PSPV.

En el PP también están convencidos de que hay sindicatos que pueden emprender nuevas acciones ya que resulta evidente que la nueva corporación está utilizando los mismos medios materiales para la reapertura y creen que si al final un porcentaje tan elevado de extrabajadores coincide con los de la anterior plantilla de los medios públicos se dan las condiciones para volver a los tribunales, pese a que la sentencia dictaminó que no existía sucesión de empresas entre la antigua RTVV y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Según un alto cargo popular, debería irse con más cuidado en esas cuestiones porque la batalla judicial podría reabrirse ya que hay hechos que podrían reabrir el conflicto en los tribunales. Mientras, Presidència de la Generalitat se mantiene en su línea de intentar no involucrarse en las decisiones de la corporación y optó por no pronunciarse públicamente sobre la cuestión de que los exempleados copen la mayoría de los puestos.