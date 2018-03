Mavi Mestre cambia la historia de la UV al ser la primera rectora en 520 años

«Hemos roto techos y después de 520 años por fin tenemos una rectora en la Universitat». Con esta frase, que dio pie a un atronador aplauso de varios minutos por parte del público que llenaba hasta la bandera el salón de actos del Rectorado de la UV, celebró anoche Mavi Mestre (Oliva, 1956) el triunfo electoral que la convierte en la primera rectora del Estudi General desde su fundación en 1499.

La catedrática de Psicología Básica, que ya pulverizó en 2002 otro techo de cristal cuando se convirtió en la primera decana de la Facultad de Psicología, ha ganado la segunda y definitiva vuelta de las elecciones al rectorado por 6 puntos de diferencia. Ha logrado el 52,98 % del voto ponderado frente al 47,02 % de Vicent Martínez (València, 1962), catedrático de Astronomía.

Ninguna universidad pública de la Comunitat ha estado nunca dirigida por una mujer. Actualmente, solo cuatro de las 50 universidades públicas españolas están lideradas por mujeres: la Universidad de Granada, la Autónoma de Barcelona, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Huelva.

En un recuento muy ajustado que no se ha decidido hasta el último 10 % del escrutinio cuando han acabado de contabilizarse las urnas de grandes facultades como las de Medicina y Psicología, Mestre ha sido la más votada en tres de los cinco colegios: el A que engloba al Personal Docente e Investigador (PDI) con vinculación permanente, el B que incluye al PDI no doctor o sin vinculación permanente y el C, que agrupa al estudiantado. Martínez, por su parte, ha ganado en el colegio D donde vota el Personal de Administración y Servicios (PAS) y en el E, que atañe al Personal Investigador en Formación (PIF).

En el sistema de voto ponderado que rige en la universidad española el poder de decisión, con una ponderación del 51 % sobre el total de votos, lo ostenta el colegio A, donde votan catedráticos y profesores titulares. Aquí ha ganado Mestre por 130 votos de diferencia. Entre el alumnado, que tiene la segunda ponderación más alta con el 25 %, Mestre ha sacado 298 votos más que Martínez.

La vicerrectora de Profesorado saliente también ha ganado en el colegio B, donde vota el profesorado asociado en huelga desde el inicio de la campaña hace un mes y medio. Aquí Mestre ha obtenido 100 votos más que su rival.

En la primera vuelta Mestre fue quien cosechó más apoyos, tanto en voto directo (3.188 papeletas, el 42,8 % del voto válido) como en el ponderado con el 43,17 %. Es decir, se quedó a 6,84 puntos de superar la barrera del 50 % del voto ponderado que le hubiera permitido alcanzar en primera vuelta el disputado birrete negro que deja el rector Esteban Morcillo tras su segundo y último mandato de cuatro años. Martínez quedó en segundo lugar con el 36,75 del voto ponderado, a 6,42 puntos de Mestre.

La rectora electa subraya que su estilo de gobierno es «diálogo, participación y consenso con todos los colectivos y órganos de representación». «La mejor solución para nuestra Universitat es trabajar codo con codo con todos los colectivos y negociar para llegar a los más amplios consensos», dice. En esta línea, hoy se reunirá con el comité de huelga de los asociados.

«Los números han estado muy justos y la pelota, cuando pega en la red, cae hacia un lado u otro, y ha caído en el de Mestre», dijo Martínez. El catedrático expresósu «compromiso de fidelidad a la rectora» y prometió «trabajar todos juntos para hacer de esta Universitat lo que todos queremos».