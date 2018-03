Oltra: "Desfogarse es de hombres y de mujeres; Puig fue comedido"

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, defendió, de forma más que rotunda, la reacción del president Ximo Puig el pasado jueves cuando, en un momento de su intervención durante la sesión de control en las Corts, dijo a la síndica de los populares, Isabel Bonig: «que se desfogue» cuando la interrupción de la lideresa del PP cortó el discurso de Puig.

Muy molestos por esta reacción, desde la bancada popular tacharon de «menosprecio machista» esta expresión, pero para Oltra se trata de un comentario «comedido y educado para lo que de verdad se les podría decir». Así se pronunció en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.Además, alegó que «desfogarse lo pueden hacer hombres y mujeres», y criticó el repetido «espectáculo» que la bancada popular da cada miércoles y jueves en las Corts «con la señora Bonig al frente», dedicándose a «bramar como si se acabara el mundo mientras diputados y consellers intentan hablar». Por ello, el comentario «que se desfogue y ya seguiré» estaba más que justificado para Oltra.

La portavoz comparó esta escena con la de un colegio donde los niños serían expulsados de clase si se comportaran así. «Dicen que somos nosotros los radicales y antisistema, pero ellos no son un ejemplo ni de moderación ni de partido de gobierno». Oltra definió la actitud popular en las Corts como «hooliganismo de cancha deportiva» y aseguró que están desubicados, por lo que la reacción de Puig le parece «de lo más normal», y aseguró que su comentario no es en absoluto «machista».



«Bonig se sitúa en la prehistoria»

Oltra calificó la jornada del 8 de marzo como «un antes y un después», tras la huelga feminista y la manifestación que «desbordó las ciudades de España». Por eso, «ya nada será como antes» porque las acciones de ayer ponen en el foco la desigualdad y muestran cómo la sociedad es consciente de la brecha salarial, del poder económico masculinizado, de los techos de cristal... De hecho, Oltra aseguró que el primer cambio que motivó el 8M es que «ya no hay nadie que no se defina como feminista».

Sin embargo, en esta afirmación Oltra no pudo evitar acordarse de Bonig. La vicepresidenta aseguró que «cualquier dirigente político que no quiera que se le caiga la cara de vergüenza se atreve a decir que no es feminista», eso sí, « a excepción de Bonig que se sitúa en la prehistoria». De hecho, Oltra reconoció que hasta Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular «ha declarado que el Partido Popular es feminista, y el señor Mariano Rajoy llevaba ayer un lazo morado».

Oltra se felicitó de que la jornada de ayer supuso un paso adelante en demostrar que el feminismo es «la ideología que busca la igualdad entre hombres y mujeres» donde cualquier demócrata ha de situarse. Además, resaltó que el punto de inflexión de la jornada del 8M ha puesto en la agenda pública y la gente reclama que las políticas de Igualdad sean una realidad. «Yo sí que creo que ha sido una jornada histórica que cambia el mundo, y hemos demostrado que se puede avanzar», señaló.