Morera denuncia que fue víctima de un chantaje político del exalcalde de Gandia

La investigación judicial abierta a la campaña de las municipales de 2007 del Bloc acabará archivada, según el presidente de las Corts, Enric Morera, el dirigente con mayor responsabilidad pública en la actualidad de cuantos intervinieron en aquellas elecciones, en la que Morera era máximo responsable del Bloc. Pero el hoy presidente de la formación nacionalista cree que la investigación no tendrá recorrido y acabará «en nada» porque no es más que una nueva denuncia del PP «falsa», como muchas de las que ha sufrido con anterioridad, según dijo ayer preguntado en las Corts. Morera denunció el mismo chantaje político proveniente del entorno del exalcalde de Gandia del PP, Arturo Torró, que ya han puesto sobre la mesa cargos del PSPV y municipales del Bloc. Según contó Morera a él le llegó un intermediario, al que no quiso identificar, que le chantajeó con airear la documentación que ahora empieza a conocerse. Pero el presidente de las Corts dice que no lo denunció porque no tiene la grabación. Con todo, Morera aseguró que el Bloc pagó hasta el último euro de los trabajos que le realizó la empresa Crespo Gomar, unos 200.000 euros, que abonaron con hipótecas de la sede nacional del Bloc en la calle Sant Jacint de València y que jamás el partido ha recibido dinero procedente de empresas. Morera desveló además que ha avalado con su patrimonio personal campañas del Bloc. Además, puso la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Lluismi Campos, citado en uno de los correos que se han hecho públicos.

Mientras, Morera tendrá que comparecer el 10 de mayo en el Senado con los responsables de finanzas de las formaciones que componen Compromís, Antoni Planells, Xavier Martí y Rubén Tello, citados por el PP, como antes Mónica Oltra y Mireia Mollà.