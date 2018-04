El PSPV de València enmendará los presupuestos de Rajoy

La secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de València, Mercedes Caballero, ha anunciado que la dirección provincial elevará enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para "acabar con la marginación a la que somete el PP de Rajoy a València".

La dirigente socialista ha explicado que "en los próximos días reuniremos a los responsables comarcales para poner en común las reivindicaciones de cada comarca y de esta manera trasladar de forma conjunta todas las demandas de la provincia de Valencia". En este sentido, ha adelantado que se va a exigir a Rajoy "inversión real para el Plan de Cercanías", ya que considera que los 55 millones previstos para 2018 por el PP "son un insulto cuando hace unos meses prometió 1.400 millones hasta 2025".

"No nos vamos a callar ante la marginación a la Autoridad de Transporte Metropolitano de València que no recibe presupuesto del Estado y reclamaremos una inversión de al menos 38 millones de euros, no vamos a callar ante la marginación de nuestros centros culturales o ante la negativa de Rajoy a financiar este ejercicio la mejora de la línea ferroviaria Xàtiva-Ontinyent-Alcoi".

Mercedes Caballero ha lamentado que el PP valenciano "consienta este agravio y no vamos a tolerar que los diputados populares callen ante esta marginación a nuestra ciudadanía simplemente porque no elevar la voz ante Rajoy les puede asegurar mantener sus actas de diputados en próximas legislaturas".

La dirección provincial socialista "no va a consentir que nuestros ciudadanos reciban 64 euros menos por habitante", ha dicho.