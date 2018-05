Gil Lázaro, uno de los fundadores del PP, abandona por la deriva del partido

Asegura que lleva años descontento con la deriva en la que, a su juicio, ha entrado el Partido Popular. Pero en las últimos semanas se han agolpado gotas que han acabado por colmar el vaso. Ayer hizo oficial que deja el Partido Popular.

Es Ignacio Gil Lázaro. Fue el último presidente de Alianza Popular en la provincia de València y el primero del Partido Popular y también número dos autonómico. La dirección que comanda Isabel Bonig lo relegó de los puestos de salida en las últimas elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. Llevaba desde 1982 como diputado, 33 años, pero dice que el abandono es fruto de una reflexión personal que empezó hace años. Sumaba como militante 38 años, tantos como tiene el PP.

Ayer aseguró a Levante-EMV que las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en las que arremetía contra el juez que pedía la absolución de los integrantes de La Manada ha sido una de las gotas porque vulneran a su juicio la separación de poderes. También que el Gobierno de España asegurara que no podía aumentar las pensiones y que decirlo era populista, pero que días después «para mantener los sillones» sí sea posible porque lo ha pedido el PNV. Ejemplos de política a la deriva, Gil Lázaro dice que tiene ya unos cuantos. También ha pesado la corrupción, ahora admitida por altos responsables del PP, y arremete por ejemplo contra quien durante años fue presidente provincial, Alfonso Rus, de quien desliza que él ya intuyó que no era trigo limpio. «Nunca le di mi aval cuando me lo pidió, no me acababa de fiar, nunca tuve claro a qué venía a la política», dijo ayer. Añade que cuando la Gürtel apenas había asomado la patita, en 2009, ya pidió una catarsis interna en el partido.

«Ya no me siento identificado con el partido que preside Mariano Rajoy. Ha sido un largo proceso intelectual y emocional que me ha llevado a esta conclusión», dijo.

Fue elegido diputado de Alianza Popular por Sevilla en los comicios de 1982. Renovó su escaño, ya con el PP, en las elecciones sucesivas hasta las de 2011. En esa legislatura fue secretario primero de la Mesa del Congreso.