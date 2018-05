Milagrosa Martínez recurrirá al Constitucional

? La exconsellera valenciana de Turismo Milagrosa Martínez (PP) presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que su condena a 9 años de prisión por el primer juicio de la trama Gürtel, confirmada por el Tribunal Supremo, vulnera su derecho a la presunción de inocencia. El abogado José María López Coig considera que el Supremo no ha respondido a los argumentos expuestos en su recurso, «de 90 folios». «Se ha limitado a copiar los hechos que declaró probado el TSJCV, pero no hay ninguna prueba, directa o indirecta, una llamada telefónica o un correo electrónico, que la implique», precisó López Coig. «Nosotros no decimos que no hubiera una trama delictiva en este caso sino que, en ella, Milagrosa Martínez no tuvo ninguna participación», añadió. Por ello interpondrá un recurso de amparo ante el Constitucional por vulneración del derecho a la presunción de inocencia.