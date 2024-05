El Valencia CF afronta mañana un duelo clave para su objetivo de esta temporada y no puede hacer otra cosa que no sea vencer. Ganar para creer en la clasificación europea a pesar de todos los años que lleva Peter Lim empeñado en hacer más pequeñito a un club muy grande. Y es que lo que ha logrado Baraja es muy complicado.

Objetivo uno: recuperar Mestalla / pablo leiva. valència

Con una plantilla debilitada en los últimos cursos, él fue capaz de detectar qué jugadores podían sumar y cuáles debían abandonar el equipo el pasado verano. Aunque quiso más refuerzos y los veía necesarios, algo que dijo a la propia entidad, la no llegada de los mismos no ha impedido que su trabajo sea de sobresaliente teniendo en cuenta que por delante solo tiene a Madrid, Girona, Barça, Atlético, Athletic, Real Sociedad y Betis. Todo plantillas con mayor gasto y superiores. Algo que no es difícil con Meriton al frente.

Con todos esos problemas hay una cosa que nunca ha fallado y es Mestalla. La conexión desde la llegada del Pipo y la grada es total. Con los chavales también. Y no puede fallar en los tres duelos que restan en casa. Los jugadores, por su parte, deben responder en el césped. Y es que en los últimos cinco partidos apenas una victoria en casa, contra el Getafe y por la mínima. Toca reaccionar.

Seis puntos de 15 posibles

El conjunto dirigido por Baraja ha sumado en los últimos seis puntos de quince posibles y ha bajado el gran impacto que tenía jugando como local, entre los cinco primeros durante buena parte del curso. Sin embargo, en las últimas cinco jornadas, el cuadro comandado por Baraja apenas ha ganado contra el Getafe con aquel gran triunfo en el que cabe recordar que Mamardashvili realizó dos grandes paradas finales de muchísimo mérito.

Ahora la realidad es que no se puede fallar más porque ha habido duelos en los que los tres puntos no deberían haberse escapado. Es más, el aficionado comprende que choques como los del Madrid o incluso el Betis terminen sin una victoria porque los rivales son, en teoría, superiores, pero lo sucedido con Sevilla y Mallorca, este último con la Copa despistándole, era evitable. Con esos puntos que se han ido marchitando, el Valencia CF tiene ahora mismo la necesidad de lograr tres puntos que de todas supondría dar un golpe sobre la mesa por muchos motivos.

Cabe recordar que más allá del enfrentamiento contra el Girona y la difícil salida a San Sebastián, el Valencia tiene todo en su mano para ganar, como mínimo, 9 de los 15 puntos que restan. Y viendo el calendario de los rivales la sensación es que con un triunfo contra el Alavés mañana todo vuelve a estar en manos de un equipo que mantiene el espíritu unido a pesar de caer en Montjuïc con un error arbitral grotesco.

El Alavés fue uno de los primeros días en los que el Valencia tomó una lección de una derrota. Más allá del KO contra Osasuna en la tercera jornada, la cuarta resultó ser clave para ver todas las carencias de un equipo que ha tenido muchos problemas durante la temporada pero que siempre ha sabido mantenerse vivo salvo excepciones. Contra el Alavés el equipo de Luis García Plaza fue más ‘perro viejo’ y demostró que esos otros partidos había que empezar a ganarlos. Y una semana después llegó la reacción con el 3-0 en Mestalla contra el conjunto rojiblanco.