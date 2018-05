Organizaciones feministas y sindicatos exigen los 200 millones del Pacto de Estado Contra la Violencia Machista

Organizaciones feministas, partidos y sindicatos convocan nuevas concentraciones hoy en más de 100 ciudades de España (30 de ellas en la Comunitat Valenciana) para exigir al Gobierno "los 200 millones pactados" para luchar contra la "sangría" de la violencia de género.

"Es una cuestión de estado proteger al 51% de la población, las mujeres", exclamó ayer la representante de Alerta Feminista, Cándida Barroso, en una rueda de prensa convocada para instar a "toda la ciudadanía a que salgan a las calles" hoy en las manifestaciones organizadas a causa del "incumplimiento del Gobierno de España sobre lo acordado hace solo seis meses referente al Pacto de Estado contra la violencia machista".

Bajo el lema 'Compromiso= Presupuesto y Pacto incumplido, las protestas se convocan como respuesta al incumplimiento del "compromiso" por parte del Ejecutivo de que "en los presupuestos de 2018 habría 200 millones incrementado sobre lo que ya se gastaba en esta materia y con partidas que irían al Estado, las comunidades y los ayuntamientos", según denunció la portavoz de esta organización.

Barroso criticó que no ven "ni tan siquiera las garantías de que los 80 millones que ha presupuestado el Gobierno vayan destinados a lo que dicen" y que "no hay ninguna partida sustentada en las medidas que contempla el pacto de estado". Asimismo, considera "una burla" que el Gobierno "se despache con la desfachatez de decir que corresponde a las comunidades y a los ayuntamientos sacarlo de su presupuesto".

Además, puso de relieve que "están asesinando del orden de dos mujeres a la semana, las medidas de protección no son eficaces, los jueces no tienen la formación adecuada en materia de violencia machista" y ha abogado por que "las escuelas hagan una revolución feminista, una revolución en igualdad para que no se repitan roles que fomentan el maltrato hacia la mujer".

En este punto, criticó a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, de quien ha dicho que "está fugada" y "parece que tiene más interés en caldear los ánimos en Cataluña que en solucionar el problema que tiene el 51% de este país, las mujeres".

"La señora (Dolors Montserrat) tiene colgado en la puerta del Ministerio un lacito monísimo. Eso es burlarse de las mujeres. Para acabar con esta sangría habría que dotar con esos 200 millones", ha denunciado Barroso, que ha advertido: "Vamos a estar mañana, tarde y noche recordándole al señor (Mariano) Rajoy que tiene que cumplir" con el "compromiso" presupuestario de dotar con 200 millones las medidas del pacto contra la violencia de género.