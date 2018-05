Aspar invitó a Camps a Japón en 2011 porque lo vio "muy agobiado"

Sesenta días después de su dimisión como presidente de la Generalitat, Francisco Camps viajó al «país del sol naciente», con todos los gastos pagados por el piloto Jorge Martínez Aspar, para asistir al Gran Premio de Japón de Motociclismo, que se celebra cada año en el circuito de Twin Ring Motegi, ubicado en el poblado de Motegi, prefectura de Tochigi, en el centro del país nipón.

Camps se alojó en el hotel de cinco estrellas del mismo nombre del circuito, el Twin Ring Motegi, desde el 30 de septiembre al 3 de octubre. Y pudo seguir de cerca cómo se impusieron a sus rivales el español Dani Pedrosa (Moto GP), el piloto francés Johann Zarco (125 cc) y el italiano Andrea Iannone (Moto 2).

Los cuatro días de aventura nipona fueron pagados «al 100% por el equipo [Team Aspar] porque era una invitación». Unos 2.500 o 3.000 euros», según admitió el propio Aspar a Levante-EMV el 10 de octubre de 2011. «Paco Camps es mi amigo y durante los ochos años en los que él ha estado de presidente yo lo he invitado a muchas carreras y no ha venido a ninguna. Cuando dejó la presidencia le dije que me encantaría que pudiera venir a un Gran Premio ahora que ya no era presidente. Él me dijo: ´Jorge, ahora tengo todo el tiempo del mundo. Ya no soy presidente y ya no se pueden meter conmigo. Me haría ilusión porque sería una forma de irme cuatro días de aquí y desconectar´. Así salió el tema».

Casi siete años y un sumario judicial después, el piloto Jorge Martínez Aspar niega ahora que Camps fuera su amigo. Y así lo declaró ayer ante la jueza y el Fiscal Anticorrupción del Caso Valmor que los investigan a ambos por una presunta prevaricación y malversación durante la gestación y organización de los cinco grandes premios de Fórmula 1 en València (2008-2012).

«Aspar» quiso desligar su participación en Valmor o los patrocinios que recibía de la Generalitat de cualquier amistad con el expresidente de la Generalitat. Aunque no tuvo más remedio que admitir, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que pagó a Camps el viaje y la estancia a Japón. «Nunca lo había invitado, pero lo vi muy agobiado y le dije: ´Vente´».

Precisamente sobre los patrocinios, Jorge Martínez insistió en que todos los gobiernos de la Generalitat han patrocinado a sus equipos de motociclismo por su condición de «tetracampeón» del mundo, así como los diez campeonatos mundiales y 126 podios ganados por su escudería Team Aspar (ahora rebautizada como Ángel Nieto Team). Al respecto, añadió que él hablaba «con el conseller de turno» y que recibía los patrocinios, aunque en cantidades mucho menores que equipos de fútbol como el Villarreal CF, el Hércules CF o el Levante UD. Respecto a su participación en Valmor Sports SL, la empresa organizadora de la Fórmula 1 que creó junto a Fernando Roig y José Luis Olivas, Aspar aseguró que cuando se incorporó al proyecto (invitado por Olivas, como presidente de Bancaja) la estructura administrativa y organizativa de la F1 y de la empresa «ya estaba creada», por lo que él sólo aportaba la parte «técnica» y sus conocimientos sobre campeonatos de motociclismo.

El piloto aseguró que sus interlocutores habituales en la gestión de los grandes premios a través de Valmor Sports SL fueron el entonces vicepresidente del Consell, Vicente Rambla y la asesora Belén Reyero. Un detalle que confirman los correos incautados por la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía, en el que se citan o preparan «reuniones del vicepresidente con Aspar» (10 de diciembre de 2009) o en los que la asesora comparte documentación o le remite los billetes de avión para viajar a Londres en julio de 2011.

Aspar también admitió en su declaración (en la que contestó a todas las partes) que ya advirtieron en 2009 a la Generalitat sobre la delicada situación económica en la que se encontraba Valmor Sports SL, que debería haberse declarado en suspensión de pagos. Una decisión que se arrepiente no haber tomado, dijo ayer, según fuentes conocedoras de su declaración. Sin embargo, la F1 siguió adelante cuatro ediciones más «por el empeño de la Generalitat en continuar» a pesar de que eran perfectos conocedores del elevado gasto de la F1.

Sobre las irregularidades detectadas en Valmor Sports SL en la adjudicación de concursos o la tributación del IVA, Aspar derivó en su colaborador, Facundo García de la Cuadra, toda la responsabilidad sobre los asuntos financieros y administrativos.