Mª José Català (PPCV): "La expulsión cautelar es la medida que debemos adoptar en este momento"

Mª José Català, portavoz adjunta del grupo popular en las Corts Valencianes, y diputada autonómica del PPCV, se ha pronunciado sobre la detención de Eduardo Zaplana por presuntos delitos económicos desde la sede del partido en la plaza América en la ciudad de Valencia.

La ex consellera de Educación y ex alcaldesa de Torrent admite que en el "PPCV nos hemos reunido a primera hora de esta mañana" al conocer "los registros y detenciones que se están produciendo en la ciudad de València" dentro de la Operación Erial. Català explica a Levante-EMV que "en las próximas horas el Comité de Derechos y Garantías Regionales se reunirá para la apertura del oportuno expediente informativo a los afiliados que sean detenidos". Ese expediente se trasladará a la Comisión Nacional "para que procedan a la suspensión cautelar de militancia a todas las personas que resulten detenidas a lo largo del día en esta operación". Esta cuestión no es una excepción de este caso, "sino que está regulada en nuestros Estatutos", admite la protavoz popular, "y así debemos proceder con cualquier afiliado que resulte detenido en una operación policial".

Por el momento, desde el PPCV "no conocemos el alcance de esta operación", explica Català que admite no conocer "el número total de detenidos" y, por tanto, no tener "más información sobre qué afiliados van a formar parte del expediente informativo" mediante el cual se les suspenderá de militancia. La diputada autonómica reitera que en el Partido Popular de la Comunitat Valenciana "confiamos en la labor de la justicia y en nuestro sistema judicial garantista, también en la presunción de inocencia de las personas". Al mismo tiempo que destaca la presunción de inocencia, destaca que "No obstante, estas son las medidas que debemos aplicar en este momento."