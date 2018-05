Oltra lamenta que los partícipes a título lucrativo gobiernen aún

La vicepresidenta Mónica Oltra no se sorprendió ayer con la moción de censura presentada por el PSOE. «No me extraña», indicó, y lamentó que al frente del Gobierno haya una persona «que los jueces dicen que no es creíble». En rueda de prensa tras el pleno del Consell, Oltra criticó que tras la sentencia de Gürtel, «los partícipes a título lucrativo siguen en el Gobierno». Por ello, desde el punto de vista institucional, la vicepresidenta aseguró que «no tiene mucho que decir» y parafraseó al presidente Ximo Puig al asegurar que «mantener al presidente del Gobierno de España en estas condiciones es censurable». Para Oltra, España está «en una situación insostenible» y hace falta que los políticos «estén a la altura de este momento catastrófico».