El Ayuntamiento de Requena asegura que restaurará el Puente de Jalance

Los destrozos en el Puente de Jalance ubicado a las afueras de Requena serán reparados tal y como pudo confirmar Levante-EMV con el Ayuntamiento local, a través de David Calvo, concejal de Urbanismo, Servicios Públicos, Patrimonio y Participación Ciudadana. El regidor contó que «hasta que no aminore el caudal del río Magro, es imposible recoger las piezas caídas». Y es que las lluvias que han azotado a la región en los últimos meses, hacen que el lecho del afluente del Júcar conserve una cantidad de agua que habitualmente no suele reposar en la zona. Este torrente provoca que el acceso a las piezas «sea de mayor dificultad, ya que las piedras descansan encima del lodo y pesan demasiado» apuntó Calvo.

?Las obras de restauración se iniciarán con la mayor brevedad posible, pero el Ayuntamiento no ha podido actuar hasta ahora y se sitúa a la espera de que frenen las precipitaciones. A pesar de la larga espera, las piezas continúan en el cauce pero están localizadas y en buen estado. «El mayor miedo que teníamos era un expolio, porque entonces no hubiéramos podido restaurarlo» indicó el concejal de Requena, asegurando que «no hay peligro porque las piedras están controladas, no las hemos abandonado. Cuando deje de llover, las sacaremos y las colocaremos» insistió el regidor.

El consistorio ya tiene un plan en marcha para recolocar los bloques. La idea es la construcción de un artilugio especial, a modo de pinza, que se pueda enganchar en un brazo de una grúa y así poder recoger las piezas derribadas. Pero para levar a cabo esta iniciativa es necesario que aminoren las lluvias. En el caso de que estas se mantengan y el agua continuara estancada en el lecho del Magro, se intentaría retirar dicha agua mediante una bomba de extracción. Aunque este método está descartado inicialmente por el alto coste que supondría.

?Según David Calvo, el Ayuntamiento recibió la notificación del destrozo por parte de la policía local el 13 de febrero de 2017, pero no han podido actuar por los episodios de lluvia ocurridos los últimos meses. Los actos vandálicos podrían haber sido mediante la utilización de una palanca.