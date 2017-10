Un Eset Ontinet con bajas cae en su estreno liguero ante el Mutxamel

Estreno liguero con derrota del Eset Ontinet ante el Box Innova Mutxamel por 68 a 72, en un partido intenso con opciones de victoria para ambos equipos pero que finalmente se decantó por los alicantinos como ya pasó hace unas semanas en la Lliga valenciana. El grupo de Raúl Cuenca afrontó el duelo mermado de efectivos con tres bajas muy importantes en el esquema del entrenador de Almansa como Manu Herrera, Nacho Castelló y Juanjo Martín. Una vez más, el norteamericano Telvin Gabriel tiró del carro del equipo anotando 23 puntos, convirtiéndose en el máximo encestador del Eset.

El equipo entró bien al partido pero fue en el segundo cuarto cuando comenzaron los problemas para los colegiales. «Empezamos bien con las ideas muy claras sin notar las tres bajas importantes que teníamos pero en el segundo cuarto nos fuimos diluyendo y eso nos afectó a la hora de encontrar confianza en ataque. Tras la reanudación no encontramos las sensaciones que buscábamos y es verdad que en el último cuarto tuvimos una reacción en la que nos pusimos a uno pero no fue suficiente. Me quedo con el primer cuarto», explica Raúl Cuenca.

La primera derrota del Eset Ontinet ha roto las esperanzas puestas en un buen arranque en el campeonato liguero «pero tenemos claro nuestro objetivo, sabemos dónde estamos ahora y que nos queda mucho trabajo por recorrer», matiza el entrenador.

La reacción liguera del senior del Martínez Valls pasa por doblegar a uno de los equipos top de la categoría, el Alginet, próximo rival de los blanquiazules este domingo. «Esta semana nos toca crecer colectivamente para enfrentarnos al Alginet, para mi es el favorito para ascender de categoría, seguro que competiremos y dejaremos el nombre del club lo más alto posible» concluye Cuenca.