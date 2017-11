El Olímpic visita al Rayo Ibense sin Pepín

El Olímpic de Xàtiva afronta hoy una nueva jornada de liga (13ª) en el grupo VI de la Tercera División y a partir de las 16:30 horas jugará en el Estadio Municipal Francisco Vilaplana Mariel de Ibi ante el Rayo Ibense, con el arbitraje de Ángel Navarro Navarro. La proximidad entre ambas ciudades facilitará el desplazamiento de aficionados setabenses para ver un partido ante un rival que únicamente ha logrado dos victorias hasta ahora y es penúltimo en la clasificación. En el equipo de Xàtiva la principal novedad es la baja de Pepín por sanción, después de forzar la quinta amarilla en el último partido jugado ante el Roda. Víctor Banegas «progresa adecuadamente» y está muy próximo su regreso.

Tras el último entrenamiento de ayer martes el entrenador blanco, Jero López, ha asegurado que «es un campo complicado, el rival además tiene la necesidad de sumar. Por lo tanto hay que estar atento y comenzar el partido bien, alerta y con mucha tensión». El técnico ha advertido de que «es un equipo que suple las carencias que pueda tener mostrándose intenso, a lo que se une una superficie de césped artificial donde el balón no rueda rápido, no rueda bien, y quieren ser ganadores en las disputas del balón». La UD Rayo Ibense ha jugado 5 partidos como local, de los que ha ganado uno, ha empatado otro y ha perdido tres. En el caso del Olímpic, no ha perdido partido alguno como visitante, empatando cuatro y ganando dos.



Recuperación de Banegas

Ante la baja de Pepín el entrenador no ha desvelado quién será su sustituto, «siempre buscamos alternativas en las demarcaciones, pero siempre dependiendo de lo que queremos hacer en el terreno de juego». Respecto al Víctor Banegas, el técnico ha asegurado que «le queda muy poco» y que estará «cuando veamos que está más seguro en él mismo, a nivel físico esté mejor, que hace las cosas con más seguridad».

Los de Xàtiva todavía no se han metido en puestos de promoción pese a la última victoria ante el CD Roda, «son tres puntos muy importantes para continuar en la dinámica positiva, teníamos unas carencias que las hemos ido supliendo gracias al mejor estado de forma de los jugadores». El domingo próximo a las 17 horas el Olímpic recibirá en la Murta al Eldense, y luego llegarán los partidos ante Castellón, Levante y Torre Levante. El técnico Jero López lo tiene claro, de momento, «sólo el Rayo Ibense».