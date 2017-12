Joan Gallego y Carles Llario brillan con el Levante y el Madrid en un torneo en Navarra

Dos promesas del fútbol de la Costera y la Vall d'Albaida, el llosero Joan Gallego y el beniganense Carles Llario, protagonizaron un duelo particular en el reciente torneo internacional de fútbol, de categoría sub 16, disputado en Tudela, Navarra. Ambos se enfrentaron con sus respectivos equipos, Levante UD y Real Madrid, en la fase de grupos, con resultado de empate a cero goles. La igualada benefició a los levantinistas, que habían ganado al Legia Varsovia por 5-1, mientras que los madridistas habían superado a los polacos por la mínima. Además, el Levante ganó a los penaltis al Real Madrid, con gol incluido de Gallego a Lucas Cañizares (hijo del exportero del Valencia CF) en el segundo de una tanda de penaltis que no afectaba al resultado de la fase previa pero que se lanzó igualmente.

Eliminado el Real Madrid de Carles Llario „donde también juega un hijo de Zinedine Zidane„ que terminó en quinta posición, el Levante cadete apeó en semifinales a la Real Sociedad y perdió la final ante el Real Zaragoza en los penaltis, tras terminar el choque con empate a cero. Aunque los granotes de Gallego gozaron de las mejores ocasiones, incluido un balón que sacó un defensor del Zaragoza de debajo de los palos, los maños consiguieron su objetivo de jugarse la final en la lotería de los penaltis, que esta vez tocó a los zaragocistas.

Por otra parte, Joan Gallego, de 14 años, será con toda probabilidad uno de los integrantes de la Selección Valenciana sub 16 que viajará estas navidades a Gijón a disputar la primera fase del Campeonato de España de selecciones autonómicas. El futbolista de la Llosa de Ranes, que ya fue convocado a finales de septiembre por la Selección Española sub 15 a una concentración en Las Rozas, disputó este miércoles con la Selección Valenciana el último partido amistoso de preparación con vistas al Campeonato de España. Según ha informado la Federación Valenciana de Fútbol, el partido enfrentó a la selección contra el juvenil B del Valencia en la Ciudad Deportiva de Paterna, con resultado de empate a dos.