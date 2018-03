Personal de laboratorio del Alcanyís pide plazas de técnico en el Banco de Sangre

El personal técnico superior de laboratorio del hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva ha reclamado plazas de técnico en el Banco de Sangre. El conflicto del personal técnico superior de laboratorio se origina, según han denunciado, por la negativa de la gerencia del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent y del responsable de la unidad a incorporar a los profesionales de esta categoría a la unidad del Banco de Sangre, reservando los puestos únicamente al personal de enfermería, aún sin disponer de la especialidad correspondiente, según han denunciado desde el sindicato Intersindical Salut.

El sindicato expone que desde la creación de los estudios y la categoría profesional de Personal Técnico Superior de Laboratorio, que capacita a los técnicos superiores a desarrollar sus funciones en el Banco de Sangre, no se ha adaptado la plantilla de este servicio a los nuevos criterios organizativos, «obstaculizando de esta forma el acceso del personal técnico a estos puestos, cuando en realidad se corresponden con su perfil profesional», recriminan. Según Intersindical, la Conselleria de Sanitat, donde se ha tratado el asunto de forma particular, «no se entiende como no se ha dotado ninguna de las plazas del servicio con personal técnico, y se mantengan reservadas exclusivamente para el personal de enfermería».

Ante esta situación, el personal técnico superior de laboratorio afiliado a Intersindical Salut-Intersindical Valenciana ha optado por instar una resolución definitiva del conflicto laboral, atendiendo a que a tenor de las reuniones mantenidas con responsables del centro y de la conselleria, la responsabilidad de la situación recaería en la gerencia del departamento de salud Xàtiva-Ontinyent y en el responsable de la unidad. El sindicato anuncia una demanda judicial, aunque como paso previo el colectivo ha instado un procedimiento en la Comisión de Resolución Interna de Conflictos. Señalan que la actitud de la gerencia del departamento podría suponer «una clara actitud discriminatoria» hacia los técnicos superiores de laboratorio.



Recurso judicial si no hay acuerdo

Intersindical anuncia que si en este órgano de resolución interna no se soluciona el conflicto, recurrirán a la justicia, porque «se está procediendo a una provisión irregular de puestos de trabajo con personal no habilitado académica y profesionalmente para el ejercicio de funciones que corresponden, por perfil curricular, a los técnicos superiores de laboratorio», concluye el sindicato.