Veintiocho colegios ganan aulas y ocho pierden en el nuevo arreglo educativo

La propuesta de arreglo escolar presentada por la Conselleria de Educación para el curso 2018/19 mantiene un saldo positivo de 33 unidades en los colegios públicos de la Costera, la Canal y la Vall d'Albaida, similar al del actual ejercicio. 16 de esas aulas creadas son definitivas, mientras que el resto se habilitan provisionalmente. Todo ello a la espera de que el borrador se afine con las alegaciones de sindicatos y centros docentes.

Las nuevas unidades para alumnos de 2 años se extienden a los colegios de Bolbaite y Alfarrasí, así como al Carmelo Ripoll y el Lluís Vives de Ontinyent, donde todos los centros dispondrán de este recurso. Igualmente, se afianzan como definitivas las unidades de 2-3 años ya habilitadas en Benigànim, Canals (Vicent Rius), Vallada y Fontanars. En Xàtiva, se consolidan las aulas del Attilio y el Taquígraf Martí con 36 plazas, una medida que dará «estabilidad» al personal, según subraya la regidora de Educación, Amor Amorós.

En el CEIP Jacinto Castañeda de Xàtiva se mantiene el aula temporal de Comunicación y Lenguaje (CyL) ya habilitada para alumnos con necesidades específicas: la única de nueva creación en las tres comarcas. Los únicos colegios en los que se suprimen unidades docentes son el Sant Josep de Calassanç de Aielo de Malferit (una de 2º de Infantil y otra de primaria), la Sènia de l'Alcúdia de Crespins (una de primaria) y el Ramón Martí de Vallada (una de primaria).Otras 4 aulas quedan en situación de No Funcionamiento provisional (si no registran suficiente matriculación no se abrirán) en el Crist del Miracle de La Llosa (una de 2º de infantil), el Mare de Dèu de Genovés (2º infantil), el Comte de Salvatierra de Fontanars (Primaria) y el Bonavista de Ontinyent, donde se fusionan dos aulas de primaria. Como contó este diario, el Consell Escolar de dicha localidad ha presentado dos alegaciones al arreglo escolar, una de ellas para tratar de impedir esta última medida.

En cambio, las escuelas rurales agrupadas, en peligro por la despoblación, vuelven a quedar blindadas por Educación y mantienen habilitadas 6 aulas adicionales en Primaria y 2º ciclo de Infantil, tanto en Llocnou-Rotglà, como en Llanera, Cerdà, Terrateig, Guadassèquies y El Palomar.

El Consell Escolar de Xàtiva descartó presentar alguna alegación al borrador. Amorós califica de «muy positiva» la propuesta de la conselleria, puesto que no se eliminan unidades y se profundiza en la bajada del ratio y en el aumento del profesorado «que beneficia a la calidad educativa».