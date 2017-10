Loles Léon lleva los años de Lorca en Cuba al Olympia

«¡Oh Cuba!», un espectáculo musical y de danza con textos inéditos de Federico García Lorca, evoca «los mejores días» de la vida del poeta, los que vivió en la Habana, para descubrir a su faceta «más inédita, sensual y comprometida» a través de sus versos, aderezados con la danza de bailaores de flamenco y del Ballet Español de Cuba, que se darán cita en el Teatro Olympia de València del 16 al 26 de noviembre.

La obra, que llega a la capital valenciana tras un rotundo éxito de público en los Jardines del Generalife de Granada, cuenta con un elenco de 21 artistas en escena españoles y cubanos, encabezados por la actriz Loles León, que despierta una faceta interpretativa para ella «inédita» y se convierte en «el duende» del poeta para narrar su historia.

«Hachazo en el corazón»

El cantante Antonio Carmona y Diego Franco componen la música, mientras la coreografía corre a cargo de Adrián Galia y el baile es de Maribel Gallardo junto con el Ballet Español de Cuba, dirigido por Eduardo Veitía. Todos ellos bajo la dirección de Ortuño Millán, que ayer presentó el espectáculo en la capital valenciana acompañado de su protagonista, Loles León. Ortuño aseguró que en «¡Oh Cuba!» se produce «magia» y el público recibe «un hachazo en el corazón» al tiempo que reflexiona con la «razón pura y poética» de Lorca. Es un montaje con «sabor cubano, flamenco y poético» y música en directo de raíces africanas.

Hasta ahora, dijo, no se había hecho un montaje que repasara la estancia de Lorca en Cuba, «una enorme experiencia» para el poeta en la que «encuentra realmente su pulso, su sexualidad», subrayó el director.

Como «duende» de Lorca, Loles León va explicando, recitando e incluso cantando sobre el escenario los motivos que llevan a Lorca a permanecer en la isla de Cuba. Según la actriz, la «brisa suave de la isla», su sabor, sus gentes, su filosofía... hacen que en él «brote algo que estaba reprimido en Granada».

Esta obra trata de mostrar la poesía de Lorca, apuntó, pero con un montaje «sorprendente y muy diferente», como también «inédita» es la faceta ella misma muestra en su registro interpretativo, dijo.

La actriz comentó que ha trabajado «muy duro» en este proyecto, que espera que marque «un antes y un después» en su carrera y que aseguró está siendo el papel «más importante» que ha hecho.

León, que celebró que vive uno de sus mejores momentos en la profesión, confesó que tiene muchas ganas de regresar al Olympia y poder «darlo todo» a los espectadores valencianos, un publico que según dijo tiene una «tradición inmensa» en su gusto por los musicales.



