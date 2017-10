El Deleste concentra su visión "romántica" de los festivales en un sólo día

El Deleste alcanza su sexta edición y lo hace manteniendo su bandera de ser un festival hecho a base de "romanticismo y corazón" y con el éxito de público asegurado tras haber alcanzado el "sold out" técnico, tal como señalado este mediodía Quique Medina, uno de los organizadores del evento musical que tendrá lugar este sábado 4 de noviembre en La Rambleta de València.

Precisamente, la principal novedad de este año es que la oferta musical se concentra en un sólo día (cómo sucedió en la primera edición del festival), decisión que, según han señalado los organizadores, ha sido fruto de la "observación" como "consumidores habituales de festivales por toda Europa". "La tónica habitual en este tipo de festivales es de asistentes de entre 30 y 50 años con otro tipo de consumo y que se planifica de otra manera", han señalado, para explicar a continuación que en las últimas ediciones del Deleste sólo entre el 25 y el 30 % de los asistentes habían adquirido un abono de dos días. "Decidimos que si lo condesábamos todo en un sólo día para la mayoría de gente iba a ser mucho más sencillo organizarse, y hemos visto que ha salido bien". De esta forma, a día de hoy quedan menos de 100 abonos para que se agoten las entradas al Deleste.

De esta forma, el Deleste dará comienzo el sábado a las 11 de la mañana y hasta las 03:30 de la madrugada. Contará con 13 propuestas sin que ninguna de ellas coincida en el tiempo. Para ello jugará, una vez más, con los diferentes espacios (Auditorio Cervezas Alhambra, Escenario Zummo Living Culture y Terraza Arroz Dacsa) que propone el centro cultural del barrio de Sant Marcel.lí.

"El día tendrá la misma importancia que la noche en un festival que se repliega con el propósito de concentrar en una jornada las mismas experiencias que ediciones pasadas. De todos modos, y para los que tengan ganas de arrancar antes, el viernes 3 de noviembre tendrá lugar una fiesta gratuita en Electropura (Calle Pintor Salvador Abril, 20) en la que estarán pinchando los responsables del festival y a la que acudirán algunos de los componentes de los grupos que conforman el cartel", añadieron los organizadores.

El Auditorio Cervezas Alhambra acogerá momentos cumbre del festival como el directo de los ingleses Public Service Broadcasting, que actuarán a las 20.15 horas. Los londinenses, grupo ya consagrado en las islas, llevarán a cabo una de las actuaciones del año en la ciudad merced a su post-rock galáctico aderezado de un impresionante montaje audiovisual. Como novedad, uno de los cabeza de cartel del festival, el catalán Enric Montefusco, repasará sus canciones en solitario y sus clásico con Standstill en horario matinal (13.30 horas). Por el auditorio Alhambra también pasará a las 16.15 horas Samuel Reina, que hoy ha ofrecido un par de canciones en directo durante la presentación del Deleste ante los medios en el restaurante l'Alter de Picassent.

El Escenario Zummo Living Culture acogerá momentos decisivos del Deleste 2017 como los británicos The Wedding Present (21.30 horas), todo un clásico del rock alternativo, que llegan dispuestos a demostrar que están en un momento de envidiable de forma y realizarán un vibrante paseo por las canciones más destacadas de su trayectoria.

Pero sin duda León Benavente serán los responsables del prime time del festival. Tras casi dos años rodando por salas y festivales, los madrileños cerrarán a la medianoche su gira en València con una puesta en escena donde no piensan guardarse nada. Medina adelantó ayer que la banda acudirá al Deleste con una escenografía espectácular que no habían mostrado hasta ahora en los conciertos que han celebrado en la ciudad.

Además, el Deleste acogerá los directos de Cala Vento, Pavvla, Apartamentos Acapulco, Samuel Reina, Penny Necklace, The Vibrowaves, Dûrga, Bilbadino dj o L´Emperador.

La Terraza Arroz Dacsa también acogerá momentos felices del festival. El restaurante MUÍ de Rambleta se encargará de ofertar una variada propuesta gastronómica en este espacio ajardinado al aire libre en el que no faltará la música; desde La Desmontable, Vitamin Collective, The Basement Soundsystem, Tornillo y Lea pinto the Void exhibirán su maestría con los vinilos provocando baile y fiesta.