En esta entrevista repasa su especial relación con este medio de comunicación y con València

¿Qué le parece que 97.7 Radio Levante cumpla 25 años apostando por la música española y en particular también por su música y canciones ?

La 97.7 Radio Levante merece todo el cariño de los artistas españoles por su gran apoyo. Para mí es un lujo poder celebrar 25 años a su lado y felicitarles en persona por su gran trabajo y dedicación.

¿Qué recuerdos tiene sobre esta emisora y sobre València?

Cuando recuerdo la 97.7 siempre me viene un sentimiento de familiaridad por su trato humano y porque se ve que aman lo que hacen. Visitar València es un regalo, siempre que vuelvo me siento como en casa.

Me gustaría que explicase su vinculación con la Gala de la Casa Caridad, usted visitó el año pasado esta institución y se la vio muy emocionada y solidarizada con esta ONG valenciana...

La visita a Casa Caridad me lleno de emoción. Hacen una gran labor social que aporta ayuda a quienes más lo necesitan, de alguna manera recuperas la fe en la gente y su solidaridad.

En el plano profesional me gustaría preguntarle sobre su libro, "Defectos Perfectos", que se publicó a finales de septiembre y que ha tenido muy buena acogida. ¿Está satisfecha por el ritmo de ventas, se ha granjeado más enemigos por revelar algunas de sus confesiones más íntimas?

´Defectos Perfectos´ es un libro de vivencias, son eso, vivencias pasadas, digeridas y contadas desde un prisma muy templado. Mi intención es la de empatizar con situaciones similares que pudiera tener el lector, dando así un punto de vista humano y personal alejado del que tienen de mí como artista. El libro va por su tercera edición, así que estoy muy agradecida y contenta por la acogida que está teniendo.

Ha vuelto otra vez a pantalla el programa "Tu cara me suena" en el que usted es jurado, ¿cómo se siente? ¿qué sensaciones tiene cuando tiene que puntuar bajo a algún concursante? ¿qué balance de su paso y permanencia en este programa y en la otra versión "Tu cara aún no me suena"?

Estar de jurado por segundo año consecutivo en TCMS es un lujo, un caramelo. Estoy feliz, encantada y muy agradecida de que cuenten conmigo. Es un programa muy divertido y familiar. Ponerse en el lugar del concursante es fundamental, es muy difícil lo que hacen cada semana, imitar es algo de lo que yo soy incapaz. Intento ayudar desde una crítica constructiva y además divertirme y dejarme llevar. Mis compañeros son excepcionales y amorosos. Manel es un presentador impecable. El año pasado el casting fue espectacular y este año está sorprendiendo cada noche y repartiendo mucho los ganadores. Los premios son destinados a distintas ONGs... Con todos estos ingredientes los viernes ver TCMS es un planazo, una cita a la que no se puede faltar.

¿Vamos a verla pronto en concierto en València o en la Comunitat Valenciana?

Ya finalizo el Tour "#SoyHumana" en breve, el 30 de Noviembre en Sant Andreu de la Barca en el teatro Nuria Espert, donde están las entradas agotadas desde hace más un mes, pero eso no quita que siga dando algún que otro concierto y porqué no en la Comunitat Valenciana, el directo el lo que más me gusta? y sí ya he empezado a gestar algún proyecto musical. Vamos que no me estoy quieta jajajaja!