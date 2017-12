Tesla, el culpable del fin del mundo

Invierno de 1941. Europa es un reguero de sangre ante el poderoso avance de las tropas nazis de Hitler, que no dan cuartel a los países aliados temerosos de la poderosa maquinaria de guerra del Reich. A miles de kilómetros de allí, en Manhattan (Nueva York), un científico huye entre callejones en la oscuridad de la noche para salvar su vida. Su esfuerzo es en vano, pues rápidamente es localizado por el grupo de arañas mecánicas que le persiguen. Las criaturas solo tiene una pregunta, ¿dónde está Nikola Tesla? La lealtad del hombre acorralado hacia su amigo y mentor es su condena de muerte. Este es el punto de partida del primer volumen de Los tres fantasmas de Tesla, un cómic dividido en tres episodios que ha aterrizado este noviembre en España a través de la editorial Planeta Cómics. La obra es una interesante ucronía (un género que se caracteriza por cambiar un hecho histórico del pasado y contarlo como si hubiese ocurrido de verdad) situada en plena Segunda Guerra Mundial y basada en la premisa de que Nikola Tesla se ha convertido en un afamado inventor y ha logrado un éxito comercial sin precedentes. El mundo se encuentra al borde del caos debido al poderoso armamento que los diferentes ejércitos han desarrollado a raíz de las creaciones del propio Tesla. En medio de esta locura se encuentra un joven que se muda a Nueva York con su madre, que ha quedado recientemente viuda, en busca de una vida mejor. El destino querrá que la vida del protagonista y la del genial científico queden ligadas para siempre. Los tres fantasmas de Tesla es un relato de ciencia ficción nacido como homenaje a los grandes títulos y escritores del género. El francés Richard Marazano, autor especializado en el cómic futurista y una joven promesa en su campo, aporta en el dibujo una estética retro que da la sensación de que la obra ha sido publicada durante las últimas décadas del siglo XX. En el guión de Marazano está presente la figura del novelista Phillip K. Dick, y su ucronía El hombre en el castillo (más conocida como The Man in the High Castle), que describe un mundo en el que los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial y se aprecia un cierto recuerdo a la saga Wild Cards, que editó el mismísimo George R. R. Martin y que cuenta como en 1946 un virus alienígena diezma a la población mundial y otorga a los supervivientes poderes especiales o alteraciones en su cuerpo. En la obra también figuran como protagonistas autores célebres de ciencia ficción como el físico Jagadish Chandra Bose, George Orwell, padre de la mítica 1984 y el mismísimo inventor Thomas Edison, cuya rivalidad histórica con Tesla toma un rango digno de cualquier cómic de aventuras futurista. La obra engancha por su toque nostálgico y el imaginario de una maquinaria adelantada a su tiempo. Los aficionados de BioShock también encontrarán un cierto paralelismo entre el icónico traje del videojuego (otra ucronía situada en 1956) y los equipos de buceo especiales que aparecen en el cómic.