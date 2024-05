Nebulossa en Eurovision: desvelado el puesto en el que actuará España

Ya es oficial. A pocas horas de que el festival de Eurovisión de el pistoletazo de salida, los participantes del Big Five, los países que se clasifican directamente para la final (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España) ya conocen el orden en el que actuarán el próximo sábado en la gran final que se celebrará en el Malmö Arena de Suecia.

Y es que esta tarde ha tenido lugar el tradicional sorteo del bombo en el que se devela en qué parte de la gala saldrán al escenario los representantes de estos cinco países, además del país organizador, que en esta edición es Suecia tras la victoria de Loreen en la última edición.

Alemania, Reino Unido y Suecia

El primero en conocer su suerte ha sido Isaak, el representante de Alemania, que pisará el escenario en la primera mitad de la gala para interpretar "Always on the Run", tema con el que intentará alzarse con el preciado micrófono de cristal. En la misma mitad actuará Reino Unido, y será antes del descanso cuando Olly Alexander tratará de seducir a Europa con su tema "Dizzy". También en la primera mitad actuará Suecia, la vigente campeona, donde Marcus & Martinus tratarán de revalidar el título con su tema "Unforgettable".

Más suerte ha tenido Francia, o así al menos lo entiende la comunidad eurofán, ya que el "Mon Amour" de Silmane sonará en la segunda mitad de la gala, la parte más preciada por el público al estar más próxima al momento de las votaciones.

¿En qué mitad actúa España?

Llegado el turno de María Bass y Mark Desousa, los miembros de Nebulossa que representarán a España con su tema "Zorra", los españoles han podido conocer en qué parte de la gala saldrán al escenario del Malmö Arena.

O al menos esa era la intención, pues los españoles han extraido una bola en blanco, lo que significa que será la producción del festival la que decidirá la posición de actuación en la gran final. Así, no será hasta la madrugada del jueves al viernes cuando los valencianos conocerán en qué parte de la gala actúan, una vez finalizada la segunda semifinal y conocidos todos los participantes de la gran final.

La misma suerte ha corrido la italiana Angelina Mango, cuya canción "La Noia" figura entre las favoritas para proclamarse vencedora de Eurovisión 2024. Así, la joven de Maratea, una ciudad de la región italiana de Basilicata, tendrá que esperar igual que los valencianos hasta la madrugada del próximo jueves para conocer el momento en el que, seguro, pondrá en pie al recinto sueco.