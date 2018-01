Podemos pedirá a Ximo Puig que la Generalitat intervenga para salvar el Escalante

La diputada de Podemos y responsable de Cultura de Podem, Rosana Pastor, ha solicitado una reunión con el president Ximo Puig, para exponerle la necesidad de que la Generalitat se implique en la recuperación del antiguo teatro Escalante. La también actriz considera que este espacio «como patrimonio teatral no se puede perder» ya que «forma parte de la memoria emocional de muchas generaciones que han descubierto allí el mundo del teatro».

La sala propiedad del Patronato Juventud Obrera permanece cerrada desde que los técnicos de la Diputación de Valencia advirtiesen en 2016 su «vida útil» se había agotado por problemas en la estructura de la zona destinada a las representaciones teatrales. Un informe valoraba el coste de la rehabilitación en unos 6 millones de euros. El 31 de diciembre la corporación provincial decidió no renovar el alquiler y entregó a la propietaria las llaves del edificio que había venido utilizando desde hace 40 años para las representaciones del Escalante. Desde entonces la compañía realiza sus representaciones en diferentes salas públicas y privadas.

Por ello, Rosana Pastor había solicitado una reunión con el diputado de Patrimonio, Pepe Ruiz, para exponerle la necesidad de negociar un acuerdo para que el edificio de la calle Landerer no fuese abandonado. «Es un tema complejo y hemos estado reunidos cerca de dos horas -relataba ayer la diputada nacional-. El diputado me ha explicado que con el nuevo reparto de competencias la diputación no puede asumir servicios culturales y que por eso la junta de gobierno había decidido por unanimidad que no iba a asumir el coste de la rehabilitación ni la posible compra del espacio».

Esta explicación coincide con lo que expresaron ayer fuentes del ejecutivo de Jorge Rodríguez a través de este periódico, quienes también propusieron que sean la Generalitat o el Ayuntamiento de València quienes actúen para reabrir el Escalante en condiciones ya que estas dos administraciones sí tienen competencias en materia de cultura.

Y por esta misma razón, y al terminar su encuentro con Pepe Ruiz, la diputada de Podemos decidió solicitar una reunión con Ximo Puig «para tratar la posibilidad de que la Generalitat intervenga para que este importante espacio no desaparezca». «Hace falta unir voluntades, por eso la diputación también debería implicarse y, sobre todo, los propietarios, que al parecer no han dado mucho juego para solucionar el conflicto y han preferido enrocarse ante las soluciones intermedias que les proponían». Destacó además que un acuerdo entre las partes no debería concebirse como un «balón de oxígeno.

Aunque confía en que Teatre Escalante siga funcionando sin problemas pese a no tener de momento una sede fija, la responsable cultural de Podem sí consideró conveniente que una institución como esta esté instalada en un edificio «emblemático» como es el de la calle Landerer.