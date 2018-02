Joan Manuel Serrat vuelve a València en septiembre

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat regresará a València el próximo mes de septiembre con la gira 'Mediterráneo da capo', con la que volverá a revivir su icónico disco 'Mediterráneo' 47 años después. Los conciertos tendrán lugar en el Palau de les Arts los días 25 y 26 de septiembre y las entradas salen este viernes a la venta.

El título del espectáculo (da capo es un término italiano que significa volver al principio) se debe a que el eje principal de los conciertos será su disco 'Mediterráneo' (1971). En ese viaje repasará, entre otras, las 10 canciones de aquel LP, entre las que se encuentran 'Lucía', 'Aquellas pequeñas cosas', 'Pueblo blanco', 'La mujer que yo quiero' y la mítica 'Mediterráneo'.

Joan Manuel Serrat recibió el pasado 9 de octubre la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana por "su defensa de valores, lucha democrática y defensa de las libertades durante el franquismo" y "por su contribución a rescatar del olvido y difundir la obra de poetas valencianos, como Miguel Hernández".

La última vez que Serrat actuó en València en concierto fue también en el Palau de les Arts los días 23 y 24 de mayo de 2015, aunque regresó en 2016 con la gira 'El gusto es nuestro' en compañía de Ana Belén, Víctor Manuel y Miguel Ríos.

Serrat llevará el espectáculo a varias ciudades españolas, europeas y latinoamericanas en el 47º aniversario de 'Mediterráneo', una fecha que según bromeó el autor durante la presentación "no es muy redonda", pero no ha querido esperar a los 50 años de la publicación del disco para llevar a cabo la gira.

"Lo que hace 50 años parecía infinito, la vida me ha demostrado que es finito y delicado y quién sabe si luego no tengo aire para soplar las velas, yo me anticipo", ha afirmado, tras confirmar no obstante que está en un buen estado de salud.

A día de hoy, hay 23 fechas confirmadas -empieza el 22 de abril en Roquetas de Mar hasta el 19 de diciembre en Barcelona-, además de viajar de octubre a diciembre de 2018 a Argentina, Chile y Uruguay y de enero a marzo de 2019 por el resto de países de Latinoamérica.