La banda británica The Cult se une al cartel del 4ever Valencia Fest

La banda británica The Cult actuará en La Marina de València el próximo 29 de junio dentro del 4ever Valencia Fest y se suma así al cartel de la primera edición del festival valenciano, que también tendrá a Simple Minds, The Prodigy y Santiago Auserón + Sexy Sadie.

Más de 30 años de trayectoria musical avalan a esta emblemática banda, una de las grandes referencias de la escena rock en Inglaterra. Su último trabajo, Hidden City, vio la luz el pasado 2016 y supone el capítulo final de la trilogía que los británicos habían construido con Born Into This (2007) y Choice of Weapon (2012), informaron ayer los impulsores de la cita musical valenciana en un comunicado.