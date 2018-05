Mikel Izal niega ser un acosador sexual tras ser acusado en las redes

El cantante Mikel Izal ha negado hoy cualquier veracidad a la "horrible campaña" contra él desde ayer en redes sociales acusándolo de acoso: "niego rotundamente cualquier acto de acoso, violación o actividad de carácter físico y sexual no consentida", asegura hoy el artista en un comunicado en Twitter.



En distintas cuentas de las redes sociales, han aparecido mensajes con capturas de una presunta conversación de 2015 entre él y una fan en Twitter en la que él le dice "toócateee :) jaja (soy un cachondo...perdona)" tras decirle ella que estaba escuchando una canción suya.



"Ante la horrible campaña que acontece desde ayer en redes contra mi persona, me veo obligado a emitir este comunicado, en uno de los peores días que recuerdo, y los de mi familia", comienza el cantante pamplonés su comunicado, colgado en su cuenta oficial de Twitter este mediodía.





Madrid, 9 de mayo



Comunicado de Mikel Izal pic.twitter.com/nTMXAAj1Fk — IZAL (@IZALmusic) 9 de mayo de 2018

Las redes sociales, explica, le han mostrado su lado; ayer la red y su crueldad anónima distorsionó el contenido de mi corazón y mi cerebro hasta hacerlos irreconocibles, usando además como arma aquello que quien me conoce sabe que me revuelve el estómago: el menosprecio a la mujer".(...) No solo destapan y atentan contra la vida privada, un derecho de tod@s, a golpe de click, sino que banalizan, monetizan y manosean problemas muy graves que son lacra social y tarea de la Justicia".Niega "rotunda y categóricamente", cualquier acto de acoso, "ni con personas adultas ni por supuesto con menores de edad", subraya Izal que añade que no va a daraunque "algunos y algunas, personas individuales o colectivos", estén esperando "detalles concretos"."Todo lo acontecido, es mío y de la intimidad de quienes me rodean. Reitero que he llevado mi vida privada como tal, siempre desde el respeto a la otra parte, de forma honesta, transparente, sin absolutamente ninguna actitud vejatoria", apostilla el cantante, que se reservo el derecho de tomar las acciones legales que considere oportunas.