«Elegir un responsable no es fácil, esto no es 'Operación Triunfo'»

El tenor y director Plácido Domingo, quien dirigirá el Consejo de Mecenazgo del Palau de les Arts, reflexionó ayer sobre el proceso de selección del nuevo director artístico. «Es muy difícil juzgar quién es el responsable indicado, esto no es ´Operación Triunfo´», dijo entre bromas.

En su opinión, para elegir a quien lleve las riendas artísticas del coliseo, la comisión de evaluación -en la que a priori no estará- debería tener en cuenta «distintos aspectos». «Necesitamos un repertorio amplio, que no descuide la zarzuela o el repertorio español», concretó el tenor madrileño. Para él, no debe primar solo el currículum de los candidatos y optó por que estos envíen un proyecto para Les Arts. «Ojalá sea difícil elegir, porque eso significará que hay calidad». Y aunque valoró la experiencia de los posibles candidatos, también alabó a «los jóvenes de teatros pequeños pero con grandes ideas». También, Domingo incidió en que es fundamental asegurar la plantilla de la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), una formación «extraordinaria», que debería mantener entre 70 y 75 músicos fijos. «No podemos perder a la OCV», dijo.

Para el maestro y cantante, la formación de Les Arts «necesita hacer más conciertos sinfónicos». En su opinión, el Ministerio de Cultura podría llevar a esta orquesta por toda España y otros lugares porque es de «una calidad poco común», dijo Domingo, quien recordó los comienzos del conjunto con Lorin Maazel.