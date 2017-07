L'últim brindis de la Copa

Més d´un mes de competició i 14 partides després, la X Copa President de la Diputació de València d´escala i corda arriba al seu últim acte. El trinquet de Llíria acull esta vesprada (18.00 hores) la gran final entre els dos millors equips del campionat. Puchol II i Monrabal, per l´ajuntament de Vinalesa, i Marc i Pere, per l´ajuntament de Montserrat, s´enfronten al trinquet en una partida sense un pronòstic certer després d´arredonir, en els dos casos, un torneig pràcticament impecable.

D´una banda, Puchol II i Monrabal, els líders invictes del grup A, arriben al moment trascendental de la Copa amb l´aurea de favorits. El rest de Vinalesa va mostrar un nivell de joc molt regular en la fase de la lligueta i en les semifinals va saber estirar un complicat duel a Massamagrell per aprofitar l´esgotament d´un gran Genovés II. Amb tot, Puchol II, que ja sap el que es alçar la Copa dues vegades (2012 i 2014), es presenta a Llíria com a principal candidat al títol. A més, ja va ser finalista amb Monrabal la darrera edició. El mitger de Vilamarxant ha patit una lesió en un dels seus dits amb el campionat en marxa i va haver de parar unes setmanes. Al Tio Pena va reaparèixer i, si ben és cert que als primers jocs va mostrar alguns dubtes, va finalitzar la partida amb un rendiment notable.

De l´altra, Marc i Pere encarnen la compenetració d´una parella molt ´pegadora´ que eixirà al trinquet amb molta il·lusió. És la primera final de la Copa per als dos jugadors que, a més, volen refer-se d´una Lliga en la que no van acomplir les expectatives. El rest de Montserrat, lesionat de la mà fins fa poc, ha recuperat les seues millors sensacions. En la semifinal contra Pere Roc II i Jesús va protagonitzar una exhibició amb la que s´ha guanyat el major respecte com a finalista. No es queda darrere Pere de Pedreguer. El mitger va quedar fora de la final de la Copa l´any passat en l´últim sospir, quan ja acaronava la victòria en la semifinal, precissament contra Puchol II i Monrabal. Recentment ha sigut pregoner de les festes del seu poble i vol tancar, amb la victòria, un mes de juliol inoblidable.

El trinquet de Llíria, escenari poc habitual durant gran part de la temporada i relleu de Pelayo en estiu, serà el jutge de la gran final i presidirà l´últim brindis d´un Copa plena d´emocions i pilota.