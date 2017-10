La Volta a Peu de les Falles recorrerà els carrers més cèntrics de València

El Circuit Divina Pastora Seguros de Carreres Populars de València torna el pròxim 15 d'octubre amb la VIII Volta a Peu de les Falles. Una carrera emblemàtica, amb 6.200 metres de recorregut, que passarà pels carrers més cèntrics de la ciutat de València, com la plaça de la Mare de Déu, la plaça de la Reina o el carrer de la Pau.

L'eixida de la prova estarà situada en el carrer de les Barques i la meta just davall la fatxada principal de l'ajuntament de la ciutat.

La carrera ha sigut organitzada en col·laboració amb la Junta Central Fallera i el Club Runners Ciutat de València, entitats que aporten voluntaris de les seues organitzacions per a reforçar el correcte desenrotllament de la competició.

Com ja ocorreguera en la última carrera del Circuit, la Volta a Peu de Sant Marcel·lí i Sant Isidre, en esta ocasió també és possible participar en les noves modalitats de marxa a peu i marxa nòrdica. D'esta manera, els que el desitgen poden realitzar la prova d'una manera més pausada i amb un requeriment físic menor. Igual que en l'anterior, les modalitats de marxa a peu i marxa nòrdica no són competitives.

Les inscripcions per a participar en la Volta a Peu de les Falles, tant en la carrera competitiva com per a les modalitats de marxa a peu i marxa nòrdica, estaran obertes fins al 12 d'octubre a les 20:00 hores, des del següent enllaç https://goo.gl/RU2Kay.

Ara bé, les inscripcions per a la marxa a peu també poden fer-se de manera presencial el mateix dia de la carrera, presentant-se en la zona d'eixida entre les 7:30 h i les 8:55 h.

El cost de la inscripció és de 2.55 euros per als corredors i d'1,00 euro per als marxadors a peu, el qual va destinat íntegrament a l'associació Avatcor, entitat solidària del Circuit 2017.

Les eixides el dia de la carrera estaran ordenades per temps i hi haurà en total tres. En primer lloc, els corredors amb dorsal preferent a les 9:00 hores, la resta de corredors a les 9:04 h i, finalment, els participants en la modalitat de marxa a peu i marxa nòrdica a les 9:06 hores.

En quant a l'arreplegada de dorsals i xips, l'organització recomana la retirada anticipada, personant-se el dia 13 d'octubre, entre les 17:00 h i les 21:00 h, en el Complex Esportiu Cultural Petxina (Passeig de la Petxina, 42). També és possible arreplegar-los en la zona d'eixida de la prova, el mateix dia de la carrera, entre les 7.30 hores i les 8.55 hores.