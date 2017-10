Simeone: "Faltó un contragolpe para cerrar el partido"

El entrenador del Atlético de Madrid Diego Pablo Simeone lamentó las dificultades de su equipo para "cerrar" al contragolpe el choque que les enfrentó en la octava jornada de la Liga Santander contra el FC Barcelona y que finalizó en empate (1-1) tras el gol en los últimos minutos del uruguayo Luis Suárez.

"Fue un gran partido. Somos dos equipos con características diferentes. Nuestro primer tiempo fue muy bueno. Defendimos bien y, cuando pudimos atacar, su portero fue determinante. En la segunda parte, ellos tenían la necesidad y atacaron con más claridad y más gente y nos defendimos bien, pero no pudimos sacar un contraataque para cerrar un partido que ya habíamos encaminado", comentó en la rueda de prensa posterior al partido.

"Se jugó mucho como buscábamos. En el primer tiempo nos sentimos cómodos. Tuvimos el gol y otras dos y ellos no tuvieron tanto peligro, salvo la primera de Messi. En el segundo tiempo atacaron como nos tienen acostumbrados y nosotros no pudimos. No pudimos sacar un contraataque por las virtudes de ellos. No nos dejaron sacar el balón y jugar de espaldas, pero me voy con lo bueno del primer tiempo", añadió.

El técnico reconoció no haber visto la polémica celebración de Suárez, que mandó callar a un estadio que silbó desde su llegada a los jugadores blaugranas. Además, destacó la presencia de un Leo Messi al que calificó de "impresionante" y la actitud de un Atlético de Madrid que "compite siempre".

"No vi la celebración de Luis Suárez porque le estaba dando indicaciones a Torres. El estadio es maravilloso. Vivimos una noche más de fútbol brillante entre dos grandes equipos y con un Messi impresionante, que hizo un partido tremendo, y con un Atleti que compite siempre", respondió.

Luis Suárez manda callar al Wanda Metropolitano. Foto: Reuters

Por último, el argentino quiso valorar el gran choque de un Saúl que marcó el tanto rojiblanco y del que comentó que "sigue creciendo" y cada semana es "más profesional", sin olvidarse de un Antoine Griezmann del que resaltó su "trabajo", a pesar de la falta de acierto de cara a portería en las dos ocasiones claras que tuvo en la primera mitad.

"Saúl sigue creciendo. Es un jugador muy importante para nosotros para el presente y el futuro. Espero que siga en la línea en la que está. Hoy se levantó y se fue al gimnasio. Esta cada vez más hombre y más profesional", indicó.

"Ha sido el mejor partido de Griezmann. Le sacó dos el portero y tuvo el pase en un contragolpe a Correa. Aguantó de espaldas y trabajó muy bien. Estoy contento con él y es el mejor partido que ha hecho aquí en el Wanda", finalizó.