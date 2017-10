La Mitja Marató València 2017 ja és un esdeveniment amb entitat pròpia

Diumenge que ve 22 d'octubre arriba la Mitja Marató València 2017. La prova anual, organitzada per SD Correcaminos, amb la col·laboració del l'Ajuntament de València, ha deixat de ser únicament l'antecedent esportiu de la Marató València, per a convertir-se en un esdeveniment amb entitat pròpia.

La Mitja Marató València Trinidad Alfonso EDP és la carrera més ràpida de 21.097 metres d'Espanya, té eixida en l'avinguda del Port, cantó amb el carrer del Consuelo, i la línia de meta en el carrer JJ Dómine, junt a la Marina de València. El seu recorregut discorre en gran manera per la zona del marítim, encara que també ensenyarà el centre de la ciutat als corredors de 80 nacionalitats diferents que vénen enguany a València.

El circuit pel qual correran els més de 14.000 participants estarà tancat al trànsit entre les 9 hores de l'eixida (que es produirà en tres onades diferents) i les 11.30 h del final de la prova, per la qual cosa es recomana la utilització de transport públic, ja siga autobús urbà (EMT 963158515), metro (FGV 900461046) o Valenbisi, per a moure's eixe dia per la ciutat. A més, el servici d'atenció de València Ciudad del Running per telèfon +34 963 940 200 o WhatsAPP +34 672 114 201 resoldrà dubtes de corredors, acompanyants i veïns durant el cap de setmana.

Per a facilitar més la circulació als ciutadans, en la pàgina web mediomaratonvalencia.com s'ha habilitat una secció que permet fer una simulació de la carrera i conéixer així en quin punt de la ciutat es troba la carrera des del començament de la mateixa, així com que carrers estan oberts al pas i quins no. A més, l´APP oficial oferix informació a qualsevol usuari de en quin punt es troben els corredors en el recorregut de la Mitja Marató.

L'eixida de la prova està fixada en l'avinguda del Port, cantó amb el carrer Consuelo. En primer lloc, eixiran a les 09:00 h els atletes acreditats per un temps de 1h 45 i 59 segons i, a continuació, a les 09:06 ho faran els restants participants, inscrits per un temps igual o superior a 1h i 46 minuts.

Al voltant de la Mitja Marató Trinidad Alfonso EDP es van a desenrotllar una sèrie d'activitats paral·leles. Hi haurà punts d'animació distribuïts per tot el recorregut, des del primer fique de la carrera fins a l'últim, que impulsaran als corredors a aconseguir el seu objectiu i acabar la carrera, ja que l'organització ha tornat a llançar la seua campanya de conscienciació ciutadana de «Corres o Animas», per a fer partícips dels veïns que no córreguen que visquen la festa.